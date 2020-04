Cannes riavvia il commercio di prossimità. É di Nizza il coordinatore di un’indagine sui sintomi del Covid 19, il questionario

La città di Cannes lancia l’iniziativa #HelpCommerces : un dispositivo per generare fatturato per i piccoli commercianti e artigiani, attraverso il municipio, grazie a donazioni finanziarie private.

Verranno utilizzati i contributi finanziari giunti in municipio (e specificatamente destinati a questa iniziativa ) attraverso donazioni di privati cittadini, per acquistare prodotti dai commercianti e artigiani locali per distribuirli al personale impossibilitate a muoversi a quelle isolate o fragili. Verranno acquistati vestiti, libri, fiori, generi alimentari e dolci.

La prima pratica attuazione di questa iniziativa è avvenuta la scorsa settimana quando è stato effettuato un massiccio acquisto di cioccolatini da 10 artigiani di Cannes distribuiti nelle case di cura.

L'obiettivo, in questo caso, era quello di rivitalizzare l'attività dei pasticceri locali, assicurando una partecipazione al loro fatturato, sostenendo anche l’occupazione. Tra le persone che hanno contribuito con una donazione in denaro anche l’allenatore dell’OGC Nice Patrick Vieira.



In questo periodo di epidemia si è assistito ad un calo nel conferimento dei rifiuti all’UVE di Nizza, la piattaforma che si trova all’Ariane di fronte all’uscita Nice Est dell’autostrada, dove giungono i rifiuti, oltre che dalla città e dal territorio della Métropole anche da Cannes, Grasse e Menton.

Un calo di quasi il 20% causato dalla grave crisi economica. Nizza, come ha spiegato il Sindaco Christian Estrosi, ha così potuto compiere un gesto di solidarietà nei confronti di Ajaccio e della Corsica ricevendo ieri il primo carico di 6.790 tonnellate di rifiuti provenienti dall’isola del Mediterraneo che si trova a far fronte ad una pesante epidemia ed a una preoccupante crisi nel trattamento dei rifiuti.

Sarà un professore dell’'Institut de Chimie de Nice a dirigere una ricerca, per conto di un consorzio composto da 600 ricercatori di una cinquantina di Paesi al mondo, su uno degli effetti del coronavirus.

Il professor Jérôme Golebiowski coordinerà una ricerca sulla perdita di gusto e di olfatto da parte di molte delle persone che sono state infettate dal Covid 19. Dalle prime osservazioni non appare infatti che in tutto il mondo questo sintomo si sia manifestato nella stessa maniera e con la medesima intensità.

Molti degli infettati dal coronavirus, tramite ricercatori e medici del proprio Paese, riceveranno nelle prossime settimane un questionario per indicare il livello e le modalità di questo sintomo che è uno degli indicatori più comuni dell’infezione.

Per partecipare all’indagine, se si è contratto il coronavirus Covid 19, è sufficiente cliccare qui , il questionario è in diverse lingue, compresa quella italiana .



L’OGC Nice, in questo momento non sta giocando, ma non si dimentica di compiere gesti di solidarietà. L’allenatore della squadra, l’ex juventino e nazionale francese Patrick Vieira ha donato 250 tablettes ad altrettanti anziani ospiti di 4 case di riposo di Nizza.

Si tratta delle EHPAD pubbliche de la ville de Nice (Résidence des Anciens Combattants, Fornéro Menei, Grosso, Valrose): il materiale informatico servirà non solo come svago, ma anche per continuare collegamenti attraverso internet con i propri famigliari.

Nei prossimi giorni sarà l’intera squadra di calcio ad assicurare agli anziani delle quattro case di riposo dolci, cioccolato e caramelle. Sempre ieri è iniziata la consegna di gel idroalcolico prodotto dalla società proprietaria dell’OGC Nice, l’Ineos.

Il prodotto disinfettante, realizzato dalla società che è una delle più grandi al mondo nel mondo della chimica, sarà prodotto nel quantitativo di un milione di bottigliette ogni mese e consegnato gratuitamente . Un primo stock è stato consegnato agli ospedali di Marsiglia e Nizza.

Una volta assicurate forniture adeguate ai centri ospedalieri del PACA ed al personale sanitario e infermieristico, Ineos inizierà anche la distribuzione ai privati

Ieri sera sono stati resi noti alcuni dati relativi all’epidemia e altri sono stati oggetto di una conferenza stampa.

Dal 21 gennaio 2020, 108.847 casi di COVID-19 sono stati accertati (+ 2.641 nuovi casi rispetto al 15/04), comprensivi di 17.920 decessi (+ 753 rispetto a ieri, di cui + 436 in ospedale), comprensivi dei deceduti nelle case di riposo che sono 8.925. Nelle case di riposo i casi positivi sono 56.180.

Il bollettino della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur informa che numero delle persone infettate dal coronavirus Covid 19, alla data del 16 aprile, è di 12.023 (+ 331 rispetto a ieri). Resi noti i numeri dei ricoverati in ospedale che sono 1.900 (- 26) di cui 393 (- 10) in rianimazione. Il totale dei morti, in ospedale, nella regione è salito ad 421 (+ 24).

Nel Dipartimento delle Alpi Marittime, alla data del 16 aprile le persone ricoverate in ospedale sono 278 di cui 64 in rianimazione. Le persone decedute, in ospedale, sono 88 e quelle dimesse 284.

Sempre nel Dipartimento delle Alpi Marittime i “positivi” nelle case di riposo sono 281 e ospedalizzati 31. I decessi di ospiti delle case di riposo sono stati 72 (dei quali 53 nelle strutture e 19 negli ospedali).

Nel Principato di Monaco sono zero i nuovi casi, il totale delle persone positive al Covid-19 resta così di 93 delle quali 15 guarite. Le persone ricoverate in ospedale 8 delle quali 2 in rianimazione. Il numero dei deceduti è di 3.