Confinamento: come contestare un verbale

Partiamo dalla cronaca: a Nizza, nel quartiere del porto una donna di 78 anni vaga senza meta e viene individuata dalla Polizia che chiede di fornire i documenti e l’autocertificazione. La donna è chiaramente in difficoltà, fatica a dire il proprio nome, l’autocertificazione non ce l’ha e ignora il motivo per il quale le viene chiesto.

Soffre, come molte persone anziane, di momenti di perdita della memoria e della cognizione, vive sola a casa propria, seguita quotidianamente dal figlio, da un’infermiera che va a trovarla due volte al giorno e dai servizi sociali.

E’ uscita di casa senza nemmeno ricordarsi, in quel momento, dei rischi connessi col Covid 19: la demenza senile non conosce barriere e nessun virus può spaventare, quando si perde la cognizione.

Mentre la donna è trattenuta dai poliziotti che stanno controllando le persone nel quartiere del porto, il figlio giunge a casa sua, non la trova, la cerca, e la ritrova a circa un chilometro da casa.

Spiega alla polizia lo stato della malattia della mamma, l’assistenza che il momento epidemico ha fatto diminuire, ma il verbale per l’assenza di autocertificazione già é stato compilato e i processi informatici non consentono annullamenti.

Nessun problema, il figlio contesterà il verbale e tutto finirà lì.

Già, ma come si contesta un verbale quando si è sorpresi a violare le norme sul confinamento e si ritiene di essere nel giusto?

Occorrerà attendere che giunga per posta, al proprio domicilio, la contestazione, sulla quale sono indicate le modalità di contestazione.

Occorrerà, solo dopo aver ricevuto il verbale (e non subito) inviare, esclusivamente per posta o utilizzando il sistema informatico con il portale a ciò dedicato, inviare un ricorso all’ufficio del Pubblico Ministero territorialmente competente.

Non è sufficiente, in ogni caso, una sola giustificazione da parte del soggetto multato, occorrerà allegare una documentazione. Per esempio il figlio della signora sorpresa a vagare senza meta per la città dovrà allegare una dichiarazione del medico curante, o dei servizi sociali, che attestano lo stato di salute e le problematiche di cui soffre la signora. E tutto finirà lì.