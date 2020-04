Nulla cambia a Nizza: dal coprifuoco alla chiusura degli hotel, dalla Promenade senza pedoni ai mercati

Il Prefetto delle Alpi Marittime ha rinnovato l’ordinanza che impone il coprifuoco nelle località litoranee ed in quelle con popolazione superiore ai 10 mila abitanti fino all’11 maggio.

Anche il Sindaco di Nizza, per quanto concerne le proprie competenze, é intervenuto prorogando alcune ordinanze a suo tempo emesse.



La prima è quella che si occupa delle attività sportive individuali negli spazi pubblici, in pratica la corsa o la passeggiata veloce. Per queste vi è un orario specifico: dalle 6 alle 12 e della 18 alle 20. Praticamente dalle 12 alle 18, il periodo della giornata nel quale uscire di casa è più forte, ogni attività sportiva è vietata.



La seconda è il rinnovo della chiusura degli ipermercati la domenica, dei mercati all’aperto tutta la settimana, della Promenade des Anglais (lato mare) al percorso da parte di pedoni e ciclisti, delle locazioni turistiche tipo Airbnb (con l’eccezione di quelli per le persone in confinamento obbligatorio), dell’utilizzo delle camere di hotel con finalità turistica;



Il terzo provvedimento rinnova il divieto di formare raggruppamenti negli assi principali della città, a partire da Avenue Jean Médecin;