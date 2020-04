Ever, il salone sulla mobilità alternativa e sulle energie pulite, spostato a settembre

Ever, il salone monegasco sulla mobilità alternativa e sulle energie pulite, è stato spostato dal 10 al 12 settembre a seguito del Covid 19

Evento must del calendario dei business-event monegaschi di Monaco che in 3 giorni permette al grande pubblico di andare alla scoperta delle novità di un mercato in piena espansione: mezzi a due ruote a macchine sportive di lusso, vetrina su tutte le nuove creazioni e all'avanguardia ed un denominatore comune, la mobilità alternativa.

Maggiori informazioni ed uno sguardo virtuale sul sito ufficiale www.ever-monaco.com