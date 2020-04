Il cantiere di Boulevard du Jardin Exotique riapre lunedì 20 aprile

La parte privata dell'operazione situata all'ingresso di Monaco dal boulevard du Jardin Exotique riprende lunedì 20 aprile con, da un lato, i lavori dedicati all'edificio privato dell'operazione (blocco A) tra le 7:30 e le 19:30, d'altra parte, l'assemblaggio degli elementi prefabbricati della struttura Propylée, composto da una serie di colonne e una copertura.

Dato l'attuale coprifuoco, questi secondi lavori, inizialmente previsti per la notte, avranno luogo durante il giorno dalle 7:30 alle 22:00. Questa fascia oraria estesa ne ridurrà la durata.

Motivi di sicurezza richiedono la chiusura di Boulevard du Jardin Exotique e implicano la modifica del modello di traffico in questo settore tra le 7:30 e le 22, dal lunedì al venerdì:

- I veicoli in arrivo saranno dirottati verso il tunnel Albert II potranno accedere a Monaco attraverso la sporgenza centrale e il viale Hector Otto.

- I veicoli in uscita potranno raggiungere la sporgenza centrale tramite il viale Hector Otto.

La ripresa di questi alvvori viene effettuata in conformità con l'attuazione di severe misure sanitarie che hanno come priorità assoluta la tutela della salute di tutte le parti interessate. Come per i cantieri in costruzione, lo Stato assicurerà il rispetto di tali misure effettuando ispezioni periodiche.