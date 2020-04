Il coronavirus non rallenta le opportunità di lavorare nel Principato di Monaco: 5 opportunità di impiego, selezioni aperte

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ha pubblicato la ricerca di lavoro per 5 figure in varie mansioni.

Ecco nel dettaglio

Administrateur - Gérant d'actifs financiers au sein du Secrétariat du Département des Finances et de l'Économie

Conducteur de travaux au Service de Maintenance des Bâtiments Publics

Chef de Service à temps plein dans le Service des endoscopies digestives

Praticien hospitalier à temps plein dans le Service de Gynécologie-Obstétrique

Chef de Service Adjoint à temps plein dans le Service de Gynécologie-Obstétrique.