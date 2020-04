Nizza, da oggi parte la registrazione on line per ottenere le mascherine

Sarà obbligatorio, dopo la fine delle misure di confinamento, indossare in pubblico la mascherina, a Nizza come negli altri 48 comuni della Métropole.

Saranno i sindaci, con proprie ordinanze, ad imporne l’uso ed intanto parte l’operazione di consegna gratuita delle mascherine agli abitanti di Nizza e degli altri comuni metropolitani.



Una consegna capillare, che avviene attraverso due fasi distinte.



La prima fase prevede la registrazione, possibile da oggi, lunedì 20 aprile, sul sito www.masques.nice.fr o telefonando al numero 04.97.13.56.00.



La seconda fase il ritiro delle mascherine: occorrerà presentarsi muniti dell’avviso della taxe d’habitation, di un documento d’identità e del QR Code che si riceverà dopo la registrazione. La consegna avverrà all’orario e nel punto indicati che sarà situato nel quartiere di residenza.



La consegna delle mascherine è gratuita e le ordinanze ne renderanno obbligatorio l’uso al di sopra dei 3 anni. La sanzione per chi non indosserà la mascherina sarà di 11 euro.



Le persone che non saranno in grado di recarsi a ritirare la mascherina, per comprovate ragioni, potranno richiedere la consegna gratuita a domicilio.