Dalla musica al cinema, dalle visite guidate alle mostre: Nizza s’invita a casa nostra

“La cultura s’invita a casa vostra!”, con questo slogan i servizi culturali di Nizza aprono una nuova pagina nella vita di quanti decidono di dedicare al sapere, alla conoscenza, allo spettacolo, alle mostre, alla cultura, alla musica qualche ora della propria giornata da trascorrere rigorosamente chiusi in casa.



Collegandosi al sito internet http://cultivez-vous.nice.fr si apre un mondo fatto di concerti, balletti, tour del patrimonio, conferenze, film ed esposizioni.



Un’opportunità in più. Di fronte alle misure di contenimento per arginare la pandemia di Covid-19, la città di Nizza, con la finalità di conservare i legami sociali e perseguire la sua missione di diffusione della cultura, offre a tutti l'opportunità di accedere a contenuti culturali su Internet.



Non meno di venti programmi online elaborati dai servizi municipali sono accessibili all'indirizzo: http://cultivez-vous.nice.fr/



Sono in programma molti film, concerti, balletti, visite a luoghi storici, visite alle mostre e persino conferenze.



I bambini potranno scoprire un nuovo episodio delle Storie del violino magic o. Mercoledì 22 aprile avranno un nuovo appuntamento alle 16 con Romain, che darà loro spiegazioni sulla vita dei Romani.

Grandi e piccini potranno assistere insieme, giovedì 23 aprile a Free Figure, alla ricostruzione 3D di una parte della città gallo-romana di Cimiez durante l'antichità, ma anche alla visita privata al museo Terra Amata che conserva i resti del Primo Niçois.



Gli appassionati di auto scopriranno l'affascinante storia dell'automobile a Nizza nel XIX secolo.



La nuova sezione "I tuoi preferiti" propone questa settimana, ballet Marco Polo.



Questo il programma dei film proposti questa settimana



Per tutti

Le quai des brumes di Marcel Carné 1938 -

Eraserhead di David Lynch 1977 -

Halfouine, l'enfant des terrasses, di Férid Boughedir 1990

Nelly et Monsieur Arnaud, Claude Sautet 1995

Rumba di Dominique Abel, Fiona Gordon e Bruno Romy 2011-

Moonrise Kingdom di Wes Anderson 2012

La part des Anges, Ken Loach 2012



Per i bambini

Les temps modernes con Charles Chaplin, 1936

Les voyages de Gulliver di Dave Fleischer, 1939

Dilili à Paris di Michel Ocelot, 2018



Film girati a Nizza

À propos de Nice di Jean Vigo, 1930

Fanfan la Tulipe di Christian-Jaque, 1952

Le mystère Picasso di Henri-Georges Clouzot, 1956

Mon oncle con Jacques Tati, 1958