Odissea dei frontalieri, caos a Ponte San Ludovico. Multe della polizia francese

Un’altra vera e propria odissea, questa mattina, per i lavoratori frontalieri diretti in Francia per svolgere le normali mansioni nei posti dove sono impiegati.



L'unico treno in direzione del paese transalpino, infatti, è stato soppresso e, chi di corsa è riuscito a prendere il bus proveniente da Tenda, con fermata a Ventimiglia, si è ritrovato con una ammenda in frontiera. Una multa da 500 euro perché nell'autocertificazione firmata dal datore di lavoro, mancava il timbro nonostante questo sia un privato e non una impresa, di conseguenza non ne era provvisto.



Niente da fare, nonostante le spiegazioni dei frontalieri, con la polizia francese che non ha voluto sentire ragioni. La sola frontiera di Ponte San Ludovico aperta ha, tra l’altro, viste code chilometriche dovute ai controlli.



“Ancora questa mattina – ha detto il segretario del Fai, il sindacato dei frontalieri, Roberto Parodi - abbiamo fatto richiesta sia al Prefetto francese che al nostro italiano di prendere in considerazione di riaprire la frontiera di Ponte San Luigi. Ogni giorno cresce il numero dei lavoratori che si recano a lavorare a Monaco e, in vista della fine del ‘lock down’ del 4 maggio quando nel Principato il numero di frontalieri si quadruplicherà, si possono immaginare fin d’ora i tempi di attesa per attraversare la frontiera. Questa mattina si è arrivati a 40 minuti di attesa".