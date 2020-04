Paesi che vai…ordinanza che trovi

Ordinanze a macchia di leopardo che disegnano una Costa Azzurra nella quale i sindaci hanno dato spazio alla fantasia, dimostrando alcuni di possederla fervida.

Basta “fare un giro” virtuale nei paesi targati “06” per scoprire qualche bizzarria e qualche regola in più rispetto agli altri.

Regole tutte dettate dal voler proteggere i propri cittadini anche se alcune non sono state apprezzate da tutti.

E’ il caso di Tourrettes sur Loup, il paese delle violette, a 14 chilometri dal mare, dove il sindaco, Damien Bagaria, ha adottato un’ordinanza che vieta al panettiere di vendere il caffè da asportare. Troppa gente, pare, ne approfittasse per fermarsi davanti alla panetteria a sorbirsi il caffè facendo due chiacchiere. Si sprecano le proteste da parte del panettiere, che lamenta un calo nella clientela e dagli avventori che erano abituati al caffè in piedi in strada, magari assaporando insieme un croissant appena sfornato. Ora dovranno attendere l’11 maggio e sorbirsi il caffè in casa.



A Cagnes sur Mer, il Sindaco e Vice Presidente della Métropole, Louis Nègre, ha vietato le attività sportive in strada, in solitaria e nel raggio del chilometro da casa, dalle 10 alle 19. Mentre il suo Presidente, il Sindaco di Nizza Christian Estrosi, le ha autorizzate tra le 6 e 12 e le 18 e le 20.



A Mandelieu il primo cittadino Sébastien Leroy sta facendo distribuire mascherine a tutta la popolazione e poi le renderà obbligatorie, in barba alla raccomandazione del ministro dell’interno che sull’argomento ha chiesto di attenersi ad un comportamento comune in tutta la Francia. La giustificazione addotta è da sovranista duro e puro: “Non ho ordini da ricevere, neanche da un ministro. Ricevo ordini dalla gente”.



Ottima idea quella del Sindaco di Villeneuve Loubet, Lionnel Luca, che ha “ordinato” ai suoi concittadini che escono a portare a spasso il cane di avere sempre con sé il necessario per asportare gli escrementi. La multa non è particolarmente salata, 68 euro, l’idea va benissimo, sfugge la ragione in base alla quale il provvedimento sia collegato al coronavirus e non alla normale buona educazione, da osservare anche in tempi non di epidemia.