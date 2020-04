Un paniere di generi alimentari e per la casa distribuito gratuitamente a Nizza

Un’altra iniziativa per aiutare e sostenere le persone più vulnerabili durante questa crisi senza precedenti: la città di Nizza ha promosso un nuovo intervento a favore delle persone di età superiore ai 65 anni che, per il loro reddito, sono considerate “non imposable”, cioè non pagano le tasse.

Oltre alle misure già attuate per gli anziani la città di Nizza consegnerà, settimanalmente , un paniere di prodotti alimentari, per un importo di 25 euro, comprensivo di prodotti freschi, alimenti secchi e per l'igiene.

I prodotti sono forniti da grossisti di MIN, in grande mercato alimentare posto all’Ovest della città e da grandi case produttrici.

I panieri settimanali saranno distribuiti il martedì o il giovedì, in base al settore, grazie alla rete delle associazioni che lavorano quotidianamente con le persone più fragili (Entraide et partage, le Secours Populaire, MIR, Paje, ADAM, Gallice avec le soutien des réservistes de la réserve communale civile) e svolgono un lavoro esemplare a fianco degli addetti della città di Nizza, della Métropole, dei Servizi Sociali, dei volontari e della riserva municipale.