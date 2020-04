L'importanza di usare un buon lubrificante

Fare l'amore è un aspetto che caratterizza la vita di tutti coloro che amano il contatto fisico, la voglia di toccarsi, di sentirsi, di viversi in un momento di intimità completo, basato su penetrazioni vaginali e anali a seconda del desiderio carnale.

Tuttavia, vi possono essere delle situazioni in cui si ha difficoltà a raggiungere il piacere, è la situazione, ad esempio, di chi è al primo rapporto anale o vaginale o di chi abbia una pelle sensibile.

Ebbene in questi casi cui vi è bisogno di un aiuto per la penetrazione in modo che la stessa avvenga in modo dolce e si possa arrivare in profondità per una percezione maggiore del piacere.

In tali situazioniè consigliabile usare un lubrificante, si tratta di un gelo o una sostanza liquida che va apposta sulla vagina o ano nella parte esterna e interiore, che favorisce la penetrazione riducendo l'attrito di una vagina o un ano poco lubrificato.



Lubrificanti: caratteristiche



I lubrificanti hanno la funzione di ridurre la spiacevole sensazione di sfregamento dovuta ad una vagina e un ano poco lubrificato a causa del quale si manifestano difficoltà alla penetrazione completa del pene o di altro strumento di piacere.

In sostanza oleosa o in silicone i lubrificanti rappresentano una soluzione per avere rapporti piacevoli e non dolorosi.

Lo sfregamento, infatti, può comportare infiammazioni e arrossamenti limitando l'attività sessuale ragion per cui per evitare situazioni spiacevoli come questa si consiglia prima di ogni rapporto di inumidire l'area interessata per la penetrazione con un lubrificante.

Il lubrificante agevola la penetrazione e non produce effetti collaterali sulla pelle perché non è altro che un olio a base di acqua, silicone o olio.

Facile da applicare può diventare un gioco di coppia per favorire l'eccitazione.



Lubrificanti: quale scegliere



Sul mercato è possibile trovare lubrificanti in gel o a olio con diverse profumazioni.

Tuttavia, bisogna fare attenzione in quanto dovendo applicare il prodotto su zone intime si deve considerare la qualità del prodotto è, pertanto, opportuno, leggere attentamente la composizione sul prodotto.

Si deve trattare di lubrificanti di qualità al fine di preservare la propria salute intima personale e del partner.

Quindi, leggere l'etichetta, valutare la composizione e constatare che si tratti di lubrificanti certificati.

Va, infine, messo in rilevo che i lubrificanti non sono universali, nella scelta si deve tener conto dell'impiego che si desidera fare del prodotto a seconda che si desideri lubrificare l'area anale o la zona vaginale, valutando eventuali allergie o intolleranze, e in questo ultimo caso scegliendo solo lubrificanti realizzati con ingredienti ipoallenergici.



Lubrificanti: chi li vende



Chi si chiede dove sia possibile acquistare un lubrificante si consiglia di visitare la pagina di dildo shop in cui è possibile scegliere tra diverse tipologie di lubrificanti con profumazioni diverse.

L'acquisto mediante piattaforma e-commerce è sicuramente da preferire da parte di chi vuole preservare una certa discrezione e mantenere riservato ciò che fa nella propria intimità.

Le spedizioni avvengono in pacchi in cui non è possibile vedere cosa c'è dentro, aspetto che garantisce ampiamente l'anonimato.

Inoltre, è possibile accedere a una serie di offerte presenti solo sulla piattaforma online e a prodotti innovativi.