Anche quest’anno a Nizza sarà Fête des Mai…”virtuale”

Lo scorso anno diedero appuntamento al 1° maggio 2020: la Fête des Mai è un appuntamento tradizionale, imperdibile, di Nizza. Si svolge a Cimiez, nella splendida cornice dei giardini e dell’area archeologica, a pochi passi dal roseto con vista sulla città.

Avevano dato appuntamento al 1° maggio 2020 e…ci saranno.

Certo, i giardini di C imiez resteranno rigorosamente chiusi , nessun ballo, nessuna musica disturberà gli uccelli che ora sono gli assoluti padroni dell’area verde.



Ma ci saranno ugualmente, attraverso la rete, perché alla Fête des Mai non si rinuncia, nemmeno in un momento di emergenza.



Così tutti gli attori della Fête des Mai si sono trovati, in videoconferenza per preparare la versione virtuale della prossima edizione organizzata dalla Città di Nizza.

Erano presenti Rudy Salles adjoint au tourisme et à l'animation des quartier, Jean-Luc Gag-Gagliolo, consigliere comunale delegato alla langue Niçoise, oltre ai funzionari municipali Laetitia Barbouteau e Sandrine Pazzagli.



L’appuntamento è, dunque, per il 1° maggio per l’inizio della festa “virtuale” che sarà presentata da Gilles Roche e Montecarlonews…ci sarà.



Le associazioni e i gruppi coinvolti dalla festa sono: Nissa Pilou, Nice la Belle, Chris Inaudi, Jànmarc Cana, Cristòu Daurore Nissa, Aurélie Péglion, Philippe Galetsdenice, La Ciamada Nissarda, Badin Balan, Noel Delfin, Albert Tosan, Voix De Nice Tosan, Sylvie Boitard, Sébastien Morena, Tchatchao, Jean François Bosch, Xavier Borriglione, Sylvain Casagrande, Les p'tites ouvreuses, Gigi de Nissa Nissart Per Tougiou, Facn,Zine Jean-François Marro Christian Bezet, Corou de Berra, Jeunesse La Jeunesse Nicoise Frédéric Rey, Marcel Mercanti, Nico Arnulf, Pascal Terrien, Cyril Forma, Fai Tira, Christelle Guillaume, Fernand Gasiglia, Christelle Gasiglia e Robert Cognet.