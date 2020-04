Lucia di Lammermoor da godersi on line lunedì 27 aprile con l'Opéra de Monte-Carlo

Dopo Falstaff l'Opera di Montecarlo propone on line Lucia di Lammermoor



Sin dall'inizio del blocco dovuto al Coronavirus, Jean-Louis Grinda ha deciso di offrire a quante più persone possibile l'opportunità di scoprire alcune delle produzioni dell'Opera di Monte-Carlo.



È Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, presentata lo scorso novembre in occasione della festa nazionale di Monaco il prossimo appuntamento on line.

I primi due episodi sono già online! La terza e ultima sarà trasmessa lunedì 27 aprile sul canale YouTube dell'Opera di Montecarlo.

Info e collegamenti su www.opera.mc