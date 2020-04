Anche oggi, come da giorni, non si registra nessuno nuovo caso positivo di Covid-19 nel Principato Monaco, mantenendo un bilancio pari a 94 persone colpite dal Coronavirus.

Sono sei le guarigioni in più rispetto a ieri per un totale di pazienti guariti che ammonta a 41. Due sono le persone sono ricoverate in ospedale, entrambe in terapia intensiva.

Ad oggi, 48 pazienti sono curati dal Centro di monitoraggio domestico.