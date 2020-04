I tabaccai si fregano le mani: il fatturato è esploso

L’epidemia di coronavirus ha fatto ricomparire 1,6 milioni di francesi dei quali se ne erano perse le tracce: nessun miracolo, nessuna clandestinità finita all’epoca del confinamento obbligatorio.

Anzi si tratta di 1,6 milioni di persone che escono di casa, con tanto di autocertificazione, per recarsi dal tabaccaio a comperare le sigarette.



Lo sostiene l’associazione dei tabaccai francesi che registra, nelle località non troppo distanti dalle frontiere, un incremento esponenziale nella vendita delle sigarette.



Si tratta di1,6 milioni di francesi, residenti nei pressi della Germania, della Spagna, dell’Italia e della Svizzera, che hanno, forzatamente, dovuto smettere di varcare la frontiera per acquistare “le bionde” e che sono tornati ad entrare nelle tabaccherie del proprio villaggio.



Alcuni tabaccai di Menton registrano un aumento del 600% nel loro volume di affari, in località non proprio vicine, come Vence, la “buraliste” indica nel 35% l’incremento delle proprie vendite.



Dimostrazione non solo di acquisti sistematici oltre confine, ma anche di un possibile “giro” irregolare che aveva creato un mercato parallelo nelle località di confine.



Questi i dati, comunicati dall’associazione dei tabaccai, dell’aumento delle vendite nelle località di confine:

Italia: + 23,4%

Germania: + 33,5%

Svizzera: + 18,3%

Spagna: + 18,3%

Le sigarette in Francia costano ormai 10 euro, la differenza rispetto ai costi nei Paesi confinanti supera il 50%.