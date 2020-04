Monaco: disavanzo record per il bilancio statale. A Menton in distribuzione le visiere per i commercianti

Disavanzo record di 477,3 milioni di euro, nel Principato di Monaco, indispensabile per tenere a galla l'economia nazionale. Dopo che il Conseil National ha votato il bilancio riassestato del 2020, Jean Castellini, Ministro delle Finanze e dell'Economia del Principato, ha sottolineato l'aspetto "eccezionale e storico" dell'approvazione di un bilancio in deficit con parole amare : "In un Paese in cui il bilancio è generalmente votato in pareggio, dove l’ultimo deficit risale al 2009-2011 all’epoca della crisi globale (200 milioni di euro ripartiti su tre anni), registriamo ora quasi 350 milioni di euro di spesa in eccesso ... nell'arco di 3 mesi”.

Il deficit complessivo si aggira intorno ai 500 milioni di euro, che equivalgono a un terzo del bilancio complessivo del Principato e un quarto delle riserve disponibili del Fonds de Réserve Constitutionnel (FRC).

Anche se può contare, globalmente, su 5,5 miliardi di euro, il FRC ha solo poco più di 2 miliardi di euro di contanti disponibili. È quindi appropriato essere "prudenti e pragmatici nelle scelte di bilancio che richiederanno di attingere al fondo di riserva, che è il patrimonio di tutti i monegaschi”.

Il Ministro ha anche indicato che, in questo periodo di crisi, "ogni mese, lo Stato ha inietta 75 milioni di euro (1/3 di aiuti alle imprese, 2/3 per finanziare la disoccupazione), cui vanno aggiunti gli aiuti indiretti alle imprese, fino a 50 milioni di euro, attraverso prestiti erogati da istituti bancari finanziati dallo Stato ".



Inizia un Ramadan assolutamente diverso ed inedito per il mondo musulmano: per gli islamici di Francia non è certo diverso. Chiuse le moschee, nessuna preghiera comune, tutto avviene all’interno delle mura di casa propria. A Grasse la grande festa dell’Aïd-el-fitr, alla fine dei quaranta giorni gironi di preghiera e di digiuno, è già stata cancellata, così come quella delle famiglie che sarebbe dovuta essere la settimana successiva.

L’iman di Grasse, Ismail Briki ha sottolineato come non vi saranno incontri in moschea e che la religione non consente, a differenza di altri riti, l’utilizzo delle reti televisive o di quelle sociali .

Nessuna trasmissione televisiva o in streaming per preghiere comuni, come è avvenuto per gli altri due grandi riti monoteisti in occasione della Pasqua, ma solo preghiere individuali e il pasto dopo il tramonto consumato in casa.

Di qui l’appello, da parte dell’Iman, al rispetto delle disposizioni sul confinamento e sull’obbligo di restare in casa nelle ore serali dovuto al coprifuoco che il prefetto ha disposto nei comuni superiori ai 10 mila abitanti ed a quelli che si trovano lungo la costa.



A scuola di giornalismo insegnano che un cane che morsica un uomo non fa notizia, ma il contrario sì. A Nizza siamo all’automobilista che morsica il poliziotto: fa notizia doppia, di cronaca e giudiziaria.

E’ successo tutto l’altra sera nei pressi del porto: una pattuglia ha fermato un’automobile per controllare il rispetto delle norme di confinamento. Alla guida il dipendente di un grande hotel di Saint-Jean-Cap-Ferrat che qualche precedente con la giustizia già pare lo avesse. L’uomo, dopo qualche attimo di discussione, ritenendo che l’atteggiamento del poliziotto fosse paragonabile a quello della Gestapo, non ha avuto idea migliore che di morsicargli la mano. Ferite neanche da poco che hanno costretto l’agente a ricorrere alle cure ospedaliere, mentre l’uomo raggiungeva la guardina, dove resterà fino al processo. Il poliziotto ha dichiarato che si costituirà contro l’uomo per ottenere un rimborso.



Si sta completando, a Menton, la distribuzione delle visiere di cui il comune sta dotando tutti i commercianti. Ne sono state ordinate oltre 400 e da alcuni giorni il servizio municipale che si occupa dell’occupazione del suolo pubblico sta incontrando ad uno ad uno i negozianti per offrire loro la dotazione indispensabile per proteggere i commercianti, creando una barriera e, di riflesso, anche i clienti.



Ieri sera sono stati resi noti alcuni dati relativi all’epidemia e altri sono stati oggetto di una conferenza stampa.

Dal 21 gennaio 2020, 120.804 casi di COVID-19 sono stati accertati (+ 1.653 nuovi casi rispetto al 22/04), comprensivi di 21.856 decessi (+ 516 rispetto a ieri, di cui + 320 in ospedale), comprensivi dei deceduti nelle case di riposo che sono 11.031. Nelle case di riposo i casi positivi sono 64.219.

Il bollettino della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur informa che numero delle persone infettate dal coronavirus Covid 19, alla data del 23 aprile, è di 13.774 (+ 245 rispetto a ieri). Resi noti i numeri dei ricoverati in ospedale che sono 1.799 (- 12) di cui 310 (- 16) in rianimazione. Il totale dei morti, in ospedale, nella regione è salito a 574 (+ 10).

Nel Dipartimento delle Alpi Marittime, alla data del 23 aprile le persone ricoverate in ospedale sono 270 di cui 48 in rianimazione. Le persone decedute, in ospedale, sono 111 e quelle dimesse 382.

Sempre nel Dipartimento delle Alpi Marittime i “positivi” nelle case di riposo sono 340 e ospedalizzati 61. I decessi di ospiti delle case di riposo sono stati 86 (dei quali 61 nelle strutture e 25 negli ospedali).

Nel Principato di Monaco sono zero i nuovi casi, il totale delle persone positive al Covid-19 é così di 94 delle quali 35 guarite. Le persone ricoverate in ospedale 2 delle quali 2 in rianimazione. Il numero dei deceduti è di 3.