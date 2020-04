Nessun nuovo caso a Monaco, il Principato guarda con fiducia alla riapertura

Nessun nuovo caso positivo di Covid-19 è stato riscontrato giovedì 23 aprile nel Principato Monaco, mantenendo un bilancio pari a 94 persone colpite dal Coronavirus.

Otto le guarigioni in più rispetto a ieri per un totale di pazienti guariti che ammonta a 35. Due sono le persone sono ricoverate in ospedale, entrambe in terapia intensiva.

Ad oggi, 58 pazienti sono curati dal Centro di monitoraggio domestico. Il governo del principato piange la morte di un paziente non residente, aveva 79 anni. E' il quarto decesso dall'inizio dell'epidemia nel Principato.