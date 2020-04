Quanto è più caro fare la spesa!

Aumenta in Francia il costo della spesa e anche in modo sensibile: è stato valutato da uno studio condotto da UFC Que Choisir che il costo di un carrello della spesa sia lievitato, nella quarta settimana di confinamento, del 2,50%.

Per effettuare la rilevazione sono stati presi in considerazione 400 mila prodotti diversi relativi a 252 generi di prima necessità in 10 catene diverse di supermercati.



Il risultato è sovrapponibile un po’ ovunque: i prezzi aumentano, con particolare riferimento a quelli provenienti dall’ortofrutta e ancor di più dal settore biologico.



Aumentano anche i prodotti per l’igiene, frutto anche dell’accaparramento che li ha fatti sparire per lungo tempo dagli scaffali: il record lo registrano le salviette detergenti aumentate di oltre il 20%, con il sapone intorno al 10%. Fra i generi alimentari a lunga conservazione è esplosa pure la farina con una crescita del 14%.



Vediamo, secondo questa rilevazione, le principali crescite che prendono quale termine di paragone la prima settimana del mese di aprile confrontandola con la prima settimana del mese di marzo di quest’anno.

Pomodori a grappolo bio: + 25%

Salviette detergenti: + 21%

Farina: + 14%

Banane bio: + 12%

Sapone: + 10%

Mele Golden: +9%

Pomodori a grappolo: +8%

Pasta: +5%

Latte: + 4%

Mele Golden bio: + 4%

Uova: + 2%

Banane: + 1%



L’aumento è imputato alla chiusura delle esportazioni da parte di due nazioni che erano la principale fonte di rifornimento francese: l’Italia e la Polonia, con il risultato che i supermercati riescono ad offrire solo prodotti francesi il cui prezzo medio è molto più caro.

La carenza di prodotti, infatti, è sensibile proprio nelle gamme meno pregiate, che normalmente sono di importazione.



Altra ragione della lievitazione dei prezzi è l’aumento del costo dei trasporti, cresciuto di quasi il 30%.



La fine della caccia alla carta igienica ha invece prodotto l’effetto opposto: il prodotto è diminuito del 25%.