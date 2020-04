Valle Roya: i francesi malati potranno transitare in Italia. A Cannes le mascherine si distribuiscono…per ordine alfabetico.

Si è sbloccata, almeno in parte, la questione “Valle Roya”, cioè il divieto opposto dalle autorità italiane al transito dei residenti nella Valle, che è un enclave francese, attraverso il territorio di Ventimiglia per accedere alla Costa Azzurra, costringendoli ad una tortuosa deviazione fino a Sospel.

Sulla vicenda, che ha avuto riscontri sulla stampa italiana e francese, è intervenuto anche il mondo politico e in particolare il Sindaco Mentone, Jean-Claude Guibal, la senatrice Dominique Estrosi-Sassone e la parlamentare Alexandra Valetta Ardisson. La questione è giunta sul tavolo del Ministero degli Esteri francesi, mentre il Prefetto di Nizza ha sollecitato ad una soluzione il suo corrispondente di Imperia.

La base di partenza è stato il riconoscimento della piena sovranità dello Stato italiano nella gestione della vicenda ed anche l’ammissione che il comportamento di numerosi francesi era stato in palese violazione alle norme sul confinamento imposte in Italia a tutti i cittadini.

La soluzione si sta trovando a piccoli passi: dopo l’autorizzazione data alle auto di soccorso (polizia, pompieri, ambulanze) che mai hanno avuto problemi, ora l’assenso anche a chi si deve recare a Menton o in Costa Azzurra per accedere ad uno studio medico. Queste persone dovranno esibire, oltre all’autocertificazione italiana, anche un documento giustificativo delle ragioni sanitarie, pur salvaguardando la privacy. In pratica una mail di prenotazione di una visita medica, quella per un intervento in qualche ambulatorio o altro documento equipollente.



Continua la distribuzione, a Cannes, delle mascherine con un singolare sistema per evitare code o ressa. Si va avanti in ordine alfabetico .

Ieri è toccato alle persone il cui cognome comincia per la lettera “G”.

Le persone interessate sono state invitate a presentarsi con un documento di identità e con un giustificativo del domicilio. La distribuzione avviene dalle 9 alle 19 in otto punti della città: Port Canto, Gare Maritime, gymnase du lycée Carnot, Médiathèque Romain Gary, Gymnase Jacqueline de Romilly, Boulodrome Troncy, Ferme Giaume e la Médiathèque de Ranguin e in due aree alle quali è possibile accedere con la vettura: Port Canto e parking du stade Pierre de Coubertin.



Qualcuno in questi ultimi due mesi ha veramente visto le stelle: finalmente, dopo l’11 maggio, dovrebbero riaprire gli studi dentistici.

Non è ancora sicuro, come ha spiegato il dottor Ludovic Barbry, Presidente del Conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes-Maritimes, mancano, infatti, le “protezioni” delle quali gli odontoiatri devono essere dotati per proteggersi al meglio durante le cure dentarie.

Operando, infatti, su dei pazienti che, per forza, non sono protetti in quanti devono stare con la bocca aperta ed utilizzando degli strumenti che creano l’effetto aerosol, è necessario che siano dotati delle mascherine FFP2, delle visiere protettive e delle tute, materiale che non è stato loro distribuito avendo chiuso gli ambulatori. Ora, di fronte alla possibilità di riaprire i loro studi, si trovano nella necessità, nel periodo che manca all’11 maggio, di approvvigionarsi. Senza questo materiale indispensabile, assieme con altri accorgimenti che, tra un cliente e l’altro, dovranno essere messi in atto per sanificare i locali, difficilmente potranno tornare pienamente operativi. E per chi ha mal di denti il problema continuerà.

Peraltro, a Nizza e nella Métropole, il dottor Philippe Brenier, in collaborazione con l'Ordine dipartimentale dei dentisti delle Alpi Marittime, ha creato, presso il municipio di Nizza, una piattaforma telefonica di emergenza. E’ così possibile contattare rapidamente uno specialista per una valutazione del problema.

Sono 4 i dentisti che si alternano, ogni giorno, per rispondere telefonicamente alle persone che telefonano col mal di denti e consigliano il farmaco da assumere o, nei casi ritenuti necessari, mettono in contatto con un dentista per la cura o l’estrazione del dente.

Per contattare la nostra piattaforma di emergenza dentale (il servizio è gratuito) il numero telefonico da chiamare è 0497135677.



In America fu la polizia finanziaria ad assicurare alla giustizia importanti esponenti della malavita, a Nizza potrebbe essere la violazione alle regole del confinamento .

Un giovane residente nel quartiere nizzardo dei Moulins è stato fermato durante un controllo di polizia e trovato in possesso di tre sacchetti di cocaina, 14 bustine di cannabis e 66 dosi di una resina sintetica. Sempre durante il controllo è emerso che era la quinta volta che questa persona veniva fermata e sanzionata perché non in regola con l’autocertificazione. E’ così scattata la denuncia al tribunale e la persona, fermata dalla polizia, subirà un giudizio immediato per…violazione alle norme sul confinamento . Il resto verrà dopo!

Ieri sera sono stati resi noti alcuni dati relativi all’epidemia e altri sono stati oggetto di una conferenza stampa.

Dal 21 gennaio 2020, 122.577 casi di COVID-19 sono stati accertati (+ 1.773 nuovi casi rispetto al 23/04), comprensivi di 22.245 decessi (+ 389 rispetto a ieri, di cui + 312 in ospedale), comprensivi dei deceduti nelle case di riposo che sono 11.175. Nelle case di riposo i casi positivi sono 65.131.

Il bollettino della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur informa che numero delle persone infettate dal coronavirus Covid 19, alla data del 24 aprile, è di 14.007 (+ 233 rispetto a ieri). Resi noti i numeri dei ricoverati in ospedale che sono 1.757 (- 42) di cui 301 (- 9) in rianimazione. Il totale dei morti, in ospedale, nella regione è salito a 610 (+ 36).

Nel Dipartimento delle Alpi Marittime, alla data del 23 aprile le persone ricoverate in ospedale sono 270 di cui 50 in rianimazione. Le persone decedute, in ospedale, sono 118 e quelle dimesse 387.

Sempre nel Dipartimento delle Alpi Marittime i “positivi” nelle case di riposo sono 340 e ospedalizzati 70. I decessi di ospiti delle case di riposo sono stati 88 (dei quali 61 nelle strutture e 27 negli ospedali).

Nel Principato di Monaco sono zero i nuovi casi, il totale delle persone positive al Covid-19 é così di 94 delle quali 41 guarite. Le persone ricoverate in ospedale 2 delle quali 2 in rianimazione. Il numero dei deceduti è di 3.