Dal panettiere ai taxisti alla ragazzina: solidali con il personale sanitario a Nizza. Niente Nice Jazz Festival quest’anno, rinviato al 2021 (Video)

E’ stato Frédéric Roy, forse il panettiere più conosciuto di Nizza, a rendere di pubblico dominio cosa fa Zoya, una ragazzina di 10 anni che tutte le mattine si alza alle 7,30 e va a comperare quaranta croissant e pain chocolat nella Boulangerie du Capitole in Rue de France per poterli donare al personale sanitario dell’ospedale pediatrico Lenval, dove lei stessa è stata curata.

Lo ha raccontato con un video che ha ispirato lo stesso panettiere, difensore della tradizione per quanto concerne il pane, i croissant e i dolci che, a sua volta, è andato a donare dei cioccolatini all’Ospedale l’Archet, nosocomio in prima linea nella cura del Covid 19.

Il video che abbiamo postato (e che è diventato virale nelle reti sociali) è anche un saluto, un ringraziamento, un applauso (come quello tributato dai taxisti nizzardi) a tutti quanti lavorano per combattere il coronavirus, in tutto il mondo.





La notizia che tutti temevano è ormai ufficiale: nientequest’anno: la manifestazione era programmata dal 17 al 21 luglio 2020, quindi il suo svolgimento sarebbe stato, almeno teoricamente, possibile.Ma la situazione attuale ha sconsigliato di rischiare e la manifestazione è stata rinviata al, con pausa il 14 luglio, giornata del ricordo delle vittime dell’attentato del 2016.E’ stato purtroppola manifestazione di quest’anno, ha spiegato il Sindaco, in quanto gli artisti impegnati non avevano le date libere.

Intanto si sta studiando il “cartellone” degli eventi che si dovrebbero svolgere nei prossimi mesi, dalla musica al folklore, al teatro all’opera.

Il loro svolgimento avverrà solo se la situazione sanitaria lo consentirà, adottando tutte le misure necessarie per assicurare la massima sicurezza e tranquillità a chi vi vorrà assistere.



In Francia si potrebbe assistere al rinvio della riapertura dell’anno scolastico di quindici giorni, a metà settembre, per dare modo ai francesi di godersi le vacanze, almeno una parte, verso la fine dell’estate. E’ una proposta che è stata formalizzata in Parlamento e che, in sostanza, prevede l’invito ai francesi di fare le vacanze in patria, ma di rinviarle da luglio a settembre, per dare ossigeno alle strutture turistiche. Non è infatti ancora chiara quale sia la data di riapertura delle strutture ricettive, dagli hotel ai campeggi, e, soprattutto nelle regioni più colpite dall’epidemia, potrebbero esservi degli ulteriori rinvii.

Di qui l’idea, che si sta valutando a livello governativo, sostenuta dai Républicains, di spostare di quindici giorni la data d’inizio dell’anno scolastico per “allungare” il periodo delle vacanze estive in un mese nel quale è ipotizzabile la situazione sia più tranquilla.

Si è nuovamente riunito, nel Principato di Monaco, il “Comité mixte de suivi du Covid-19” che ha esaminato sia la situazione attuale dell’epidemia, che è in fase regressiva, sia le misure che verranno attuate per regolare al meglio la fine del confinamento e della sospensione delle attività.

Esaminata anche la situazione finanziaria del Principato, il cui bilancio è stato approvato in deficit per un importo di 477,3 milioni di euro. La determinazione è quella di perseguire ogni attività sociale volta (si legge testualmente nel comunicato) “a non lasciare nessuno per strada”. L’obiettivo del Comitato è quello di tenere sotto controllo la diffusione del virus, ma, nel contempo, di rilanciare la situazione economica. Nei prossimi giorni verranno prese in esame le misure concrete, a partire dal settore turistico, che ricopre un ruolo essenziale e strategico nella situazione economica ed occupazionale del Principato.



Ieri sera sono stati resi noti alcuni dati relativi all’epidemia e altri sono stati oggetto di una conferenza stampa.

Dal 21 gennaio 2020, 124.112 casi di COVID-19 sono stati accertati (+ 1.535 nuovi casi rispetto al 24/04), comprensivi di 22.614 decessi (+ 369 rispetto a ieri, di cui + 207 in ospedale), comprensivi dei deceduti nelle case di riposo che sono 11.531. Nelle case di riposo i casi positivi sono 66.500.

Il bollettino della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur informa che numero delle persone infettate dal coronavirus Covid 19, alla data del 25 aprile, è di 14.153 (+ 146 rispetto a ieri). Resi noti i numeri dei ricoverati in ospedale che sono 1.693 (- 64) di cui 290 (- 11) in rianimazione. Il totale dei morti, in ospedale, nella regione è salito a 626 (+ 16).

Nel Dipartimento delle Alpi Marittime, alla data del 25 aprile le persone ricoverate in ospedale sono 259 di cui 47 in rianimazione. Le persone decedute, in ospedale, sono 122 e quelle dimesse 401.

Sempre nel Dipartimento delle Alpi Marittime i “positivi” nelle case di riposo sono 320 e ospedalizzati 155. I decessi di ospiti delle case di riposo sono stati 90 (dei quali 64 nelle strutture e 26 negli ospedali).

Nel Principato di Monaco sono zero i nuovi casi, il totale delle persone positive al Covid-19 é così di 94 delle quali 42 guarite. Le persone ricoverate in ospedale 2 delle quali 1 in rianimazione. Il numero dei deceduti è di 3.