Nizza: tutti i numeri telefonici, in caso di necessità

In tempo di coronavirus, con le persone chiuse in casa, avere bisogno degli altri o trovarsi in uno stato di necessità, può accadere a tutti, soprattutto alle persone sole e agli anziani.

La città di Nizza ha previsto una serie di servizi, tutti con numeri telefonici dedicati che possono essere ricavati anche attraverso il sito internet della città www.ville-nice.fr

Questi i numero telefonici dedicati

Piattaforma telefonica della città di Nizza: 04 97 13 56 00 - 7/7 dalle 9 alle 19;

Centro di consultazione all'aperto Vauban: per i pazienti che pensano di essere portatori di COVID-19 e che hanno sintomi telefono: 06 17 10 21 09;

Nice teleconsultation: nell’ipotesi non si riesca a contattare il proprio medico: 04 97 13 40 80 dalle 8 alle 22 o via e-mail all'indirizzo niceteleconsultation@nicecotedazur.org

Trasporto su richiesta per viaggi dovuti a ragione di salute, assistenza o per pendolari. Prenotazione 0800 006 007, dalle 7 alle 19,45 dal lunedì al sabato (chiamate gratuite). Le prenotazioni devono essere effettuate il giorno prima delle 18 e fino a 14 giorni prima;

Servizio di consegna di generi alimentari per persone isolate, anziani o malati: 04 97 13 32 92

Cellula regionale di ascolto e unità di supporto psicologico: 04.97.13.50.03 - Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20

Violenze familiari: 04.97.13.49.00 numero raggiungibile - H24 / 7/7.

In caso di urgenze sanitarie il numero da contattare è il 15.