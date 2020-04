Principato di Monaco: nessun nuovo caso anche oggi, restano 94 i malati di coronavirus

Nessun nuovo caso positivo di Covid-19 è stato rivelato oggi, domenica 26 aprile, nel Principato di Monaco.



Restano quindi 94 le persone colpite dal coronavirus.Il totale dei pazienti guariti è quindi ancora oggi di 42 persone. 2 persone sono ricoverate in ospedale. Uno dei quali è in terapia intensiva.



In conformità con il principio adottato dalle autorità sanitarie di Monaco, solo i pazienti altamente sintomatici di covid-19 sono ricoverati in ospedale.