Bar, ristoranti, locali notturni: apertura a giugno

Innanzi tutti i numeri per dare un’idea di cosa si sta parlando.

Il settore della ristorazione, dei bar, degli hotel e delle discoteche, in Francia, genera 170 miliardi di volume di affari, pari al 7% del PIL complessivo francese.

Gli hotel sono 18.600, i ristoranti 168 mila, 38.800 i bar e 6 mila i locali notturni. Nel complesso impiegano, in forma diretta o indiretta, non meno di 4 milioni di persone.

La prima nazione turistica in Europa s’interroga sul futuro e sul presente di un settore strategico per la propria economia ed anche per la tenuta occupazione.



Come si dice in Francia, l’attenzione “bascule” tra due obiettivi opposti: quello “umano” di riaprire il più in fretta possibile per evitare che la stima del “forfait” da parte del 25% dei locali che sarebbe destinato a non tirare su le serrande, non si realizzi e il sano realismo che dice di fare attenzione .



L’esempio di quanto sta avvenendo in alcune nazioni asiatiche è sotto gli occhi.

Riaprire troppo in fretta è un rischio, essere costretti, dopo tre o quattro settimane, a bloccare tutto (in piena estate) sarebbe un disastro insostenibile anche per le finanze francesi.



Di qui una serie di incontri, al massimo livello, coordinati da uno dei più influenti personaggi della politica francese, il Ministro dell’Economia Bruno Le Maire, in stretto contatto, sulla questione, con l’Eliseo e il Presidente della Repubblica.



Massima attenzione, massimo riserbo, anche se, dalle varie riunioni che si susseguono, emergono le prime indiscrezioni.



La riapertura, con tutti gli scongiuri del caso, dovrebbe avvenire a giugno: passerà ancora tuto maggio con i locali chiusi e intanto si attueranno le misure necessarie.



Scorte di gel (obbligatorio per clienti e personale), di materiale per la sanificazione continua dei locali, distanziamenti dei tavolini che saranno posizionati almeno ad un metro tra di loro.



E poi la vera “chiave” sulla quale puntano un po’ tuti per riaprire in sicurezza: la prenotazione del posto, col telefono o con internet con la scelta anticipata del menù.