Gli stabilimenti balneari di Nizza contano i giorni

Mai come in questo caso tutti i ragionamenti e le ipotesi possono essere spazzati via da un’onda, come i castelli di sabbia costruiti sulla spiaggia.

Perché proprio di spiagge si tratta: i titolati degli stabilimenti s’interrogano su come sarà questa stagione, sulla data di riapertura, su quale clientela varcherà i loro stabilimenti balneari.



Abbandonata l’idea (nella quale peraltro pochi credevano) di riaprire l’11 maggio, i titolari degli stabilimenti balneari guardano speranzosi al 1° giugno 2020.



Quelli di Nizza, quindici stabilimenti balneari, hanno appena avuto un incontro, in video conferenza, con la Regione PACA, la Métropole e la città di Nizza: tante parole, ma concretamente dovrà essere il governo a dettare le regole e soprattutto a definire la data di riapertura.



Cambierà sicuramente la clientela: niente russi, cinesi ed americani, si spera in qualche europeo, oltre ai proprietari delle seconde case.

Per il resto saranno i francesi a fare la differenza : quelli del territorio e soprattutto (se non vi saranno norme che impediranno di uscire dalle regioni di residenza) quelli provenienti dal Nord della Francia, desiderosi di godersi un po’ di sole e di bel tempo dopo tante giornate trascorse in casa, a “godersi” dalle finestre il cielo grigio.



Tutto da scrivere, dunque, anche se i titolari delle spiagge già stanno lavorando per attrezzarsi di quelle che saranno, sicuramente, le regole base. Gel idroalcolico, dotazioni per chi lavora e per i clienti, nuova disposizione delle spiagge con il necessario distanziamento.



Questo potrebbe provocare una diminuzione dei posti disponili: a “bassa voce” dicono che c’è chi sta lavorando per ottenere una deroga alla normativa in vigore, così di avere la possibilità di ampliare i propri stabilimenti.



Nessuna novità, invece, per quanto concerne le spiagge pubbliche, anche se sembra che si vada nella direzione dei controlli agli accessi, sul tipo di quelli che avvengono nel corso delle manifestazioni a numero chiuso.

Una cosa è sicura: sarà un’estate diversa, con molte più escursioni individuali nell’entroterra, alla scoperta dei sentieri, dei parchi, di piccole località e molto meno a crogiolarsi sotto il sole. Del resto con la mascherina…che abbronzatura sarebbe?