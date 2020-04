Emergenza Coronavirus: 1 nuovo caso positivo nel Principato di Monaco

Un nuovo caso positivo al Covid-19 nel Principato di Monaco. Ad oggi il bilancio sanitario indica 95 persone contagiate dal Coronavirus. Rispetto a ieri non si registrano guariti nelle ultime 24 ore, il totale è di 42 pazienti guariti da inizio emergenza.



Al momento ci sono soltanto 2 ospedalizzati, uno di questi è ricoverato in rianimazione. Va detto che il Principato di Monaco ha adottato il ricovero in Ospedale per le persone positive al Covid-19 che presentavano gravi sindaci. Alle altre persone, con sintomi lievi, le autorità sanitarie hanno imposto di confinarsi in casa. Ad oggi sono 43 i pazienti curati a domicilio.