L’acqua potabile sa di cloro: il Covid 19 non c’entra

Nessuna paura e nessun panico legati al ritrovamento di tracce di Covid 19 nell’acqua non potabile di Parigi. Nessun rischio nelle Alpi Marittime per l’acqua potabile.

Allora perché “sa di cloro”?

Se lo sono chiesti in tanti e, al solito, le r eti sociali si sono trasformate in casse di risonanza anche con la diffusione di notizie e commenti che hanno poco di scientifico e soprattutto non ricalcano la verità.

E’ stata Véolia, che gestisce una parte delle reti del Dipartimento delle Alpi Marittime, ad intervenire per scrivere una parola di verità e mettere fine alla circolazione di notizie non vere.



L’acqua potabile a Nizza e nel Dipartimento è assolutamente in regola con i parametri dettati dall’OMS e la clorazione, pari a 0,1mg per litro non è stata aumentata ed è sufficiente per debellare ogni eventuale presenza di virus, compreso il Covid 19.



L’aumento del gusto di cloro è dovuto a due fattori, di per sé opposti, ma facilmente comprensibili.



Nelle aree abitative della città si assiste ad un aumento esponenziale del consumo di acqua, dovuto a due fattori, l’incremento delle temperatur e e le tante persone costrette a stare in casa tutta la giornata: questo fa sì che l’acqua sgorghi dal rubinetto praticamente in tempo reale (o quasi) rispetto a quando esce dal luogo di trattamento, senza quindi alcuna decantazion e. In questo caso, per annullare il gusto di cloro è sufficiente mettere l’acqua in una caraffa e farla decantare.



Situazione opposta nelle aree industriali, dove il consumo è praticamente a zero a causa della chiusura delle fabbriche o dei luoghi di lavoro: l’acqua non viene utilizzata e rimane ferma a lungo nelle tubazioni. In queste aree, sì, che Véolia può aver immesso una clorazione supplementare ( ma non destinata specificatamente al Covid 19 ) per evitare i rischi dovuti alla lunga stagnazione nelle tubature inutilizzate.

Alla ripresa, dopo l’11 maggio, in queste aree sarà sufficiente far scorrere per un poco l’acqua dei rubinetti per tornare alla normalità e “liberare” i tubi dall’acqua che è rimasta ferma per quasi due mesi. Un’operazione, del resto, che tutti i proprietari di seconde case fanno quando giungono in casa dopo una lunga assenza e questo da sempre, anche quando nemmeno si sapeva cosa fosse il coronavirus Covid 19.