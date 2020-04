Gli hotel 5 stelle pronti a tirare la volata

In Costa Azzurra (compreso il Principato di Monaco) gli hotel di gran lusso e i 5 stelle sono 34 su 650: un numero importante, soprattutto perché rappresentano il “motore” dell’economia regionale oltre a ricoprire il ruolo di simbolo del territorio.

Sono loro che creano il glamour e lavorano con una clientela molto ricca proveniente un po’ da tutto il mondo.



Sono pronti a riaprire e lo vogliono fare il più in fretta possibile, anche perché hanno sostenuto investimenti importanti per adeguarsi al nuovo assetto che l’epidemia di coronavirus impone.



Sanificazione quotidiana delle stanze, istruzione specifica per il personale, distanziamenti nei ristoranti interni, momenti di svago e alternativi alle spiagge offerti alla clientela, invito di personaggi importanti per animare la vita dell’hotel: nulla è stato lasciato al caso.



Tutto è stato studiato anche perché, al momento, le disdette delle prenotazioni per l’estate non è che siano piovute, come è successo per gli altri hotel, anche se resta il dubbio sui trasporti arerei, con il punto interrogativo delle tre grandi nazioni che assicurano presenze: la Cina, la Russia e gli Stati Uniti.



Dal Negresco di Nizza all’hôtel Métropole di Monaco, al Royal Riviera di Saint-Jean-Cap-Ferrat si attende il via, consci che almeno il 20% del fatturato è già volato via e che, se tutto andrà bene, quest’anno la perdita sarà intorno al 50%, cifre alte, ma ancora di tutto rispetto rispetto ad altri hotel “meno stellati”.