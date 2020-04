Covid 19: non sono aride cifre, ognuna nasconde un dramma

Non sono aridi numeri quelli che presentiamo, ma sono l’analisi che l’INSEE, l’Istituto di Statistica francese, ha condotto sulla mortalità in Francia nel periodo fra il 1° marzo 2020 e il 13 aprile 2020 , in rapporto allo stesso periodo dello scorso anno.

Tutto lo studio, estremamente interessante, ricco di grafici e di tabelline, è inserito al fondo di questo articolo e serve a dare un’idea della portata dell’epidemia in Francia, ma anche di una situazione a macchia di leopardo che ha preservato alcune aree e ne ha colpite, in forma estremamente dura, altre.

Lo si vede chiaramente dalla fotografia pubblicata a supporto di questo articolo con i Dipartimenti colorati con diverse tonalità di rosso dove la moralità è stata superiore a quella dello scorso anno, sia pure con percentuali diverse e le zone azzurre dove, invece, si registra una controtendenza con una mortalità inferiore al 2019.

In ogni caso, rispetto al 2019, nel periodo preso in esame, nel suo complesso la mortalità è cresciuta del 25% (passando in termini reali da 75.100 persone a 93.839) e rispetto al 2018 del 13% (i decessi furono 83.108).

I Dipartimenti sotto lo zero sono in tutto 22, tra questi spicca, curiosamente, la Corsica, spaccata in due, con la parte Nord che registra 29 decessi in meno e quella Sud con 56 decessi in più.

Venendo alla parte Mediterranea, il Dipartimento delle Alpi Marittime registra 143 decessi in più e il Var 135 in più, in contro tendenza le Alpes de Haute Provence e le Hautes Alpes. Si noti come i Dipartimenti montagnosi risultano fra quelli che non registrano incrementi di tassi di mortalità o comunque si posizionano in situazioni molto contenute.

I forti scostamenti, con molti lutti in più, si registrano nella zona di Parigi (+ 1.576) e dell’Hauts-de-Seine (+ 1.507) oltre che nell’Est con l’Haut-Rhin a + 1.206.