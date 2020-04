Il Principato di Monaco privilegia la telemedicina. Vino: crisi in vista in Costa Azzurra?

Come fornire servizi sanitari essenziali nel contesto di una pandemia che richiede di limitare il più possibile del contatto umano? La risposta che si sono dati nel Principato di Monaco è necessariamente digitale. Il governo monegasco ha deciso di autorizzare, durante il periodo di crisi e, a determinate condizioni, la tele-consultazione per uso medico.

Un sistema che consente agli operatori sanitari, quando ve ne è la possibilità, di esercitare preservando la propria sicurezza e quella dei propri pazienti. Il principio è di coinvolgere qualsiasi paziente che non abbia bisogno di essere esaminato fisicamente dal medico.

Per monegaschi e residenti, questa è la premessa per una migliore continuità delle cure ed è risposta pratica, professionale ed anche economica alla pratica di una medicina, relativa a patologie diverse dal Covid 19, oggi quasi interrotta , perché i pazienti hanno paura di frequentare sale di attesa.

L’Ospedale Princesse Grace (CHPG) ha messo in funzione sistemi di videoconferenza, mentre è a disposizione un servizio che rende noto l'elenco aggiornato di medici e ostetriche che offrono questa opzione, disponibile sul sito Web www.covid19.mc .

Il sistema è semplice ed è quello testato dall’Agenzia francese per la salute digitale come parte della gestione della crisi di Covid-19. Richiede meno di 20 minuti di formazione per i professionisti mentre non riserva particolari difficoltà per i pazienti.

Il sistema consente il pagamento on line, prevede la trasmissione delle ricette sempre tramite il web, un accesso sicuro sotto il profilo della privacy in video conferenza protetta con il medico.

Resta invariato tutto il sistema di trasmissione delle parcelle e delle ricette alle assicurazioni malattia.

Le prime consultazioni sono già iniziate.

Poiché consente di mantenere la distanza necessaria per la protezione dei medici e la cura dei pazienti, la tele-consultazione potrebbe essere attivata anche quando saranno venute meno le misure di confinamento.



La questione “vino” rischia di diventare esplosiva: in modo particolare per i produttori delle aree del Mediterraneo a maggior vocazione turistica che risentono, oltre che del calo nella produzione e nella chiusura dei locali, dai bar ai ristoranti, anche dell’azzeramento del turismo fino a maggio e successivamente ad una riduzione dei suoi volumi.

Si stima che il calo nelle vendite, nel suo complesso, si aggiri intorno al 35%, ma con cifre destinate ad aumentare ancora di più per i produttori delle aree a forte presenza turistica, proprio qual è la Costa Azzurra.

E’ il grido di allarme lanciato dai produttori della Francia, Italia e Spagna che temono di essere colpiti ancora di più rispetto ai produttori di altre aree europee. La richiesta partita da questi territori è quella di un grande piano europeo anche di distillazione del vino per cercare di contenere le massicce dotazioni d’invenduto.



Ironman è una delle manifestazioni di maggior richiamo per la Costa Azzurra e giungono delle buone notizie. L’edizione 2020 della manifestazione che, con i suoi 42 Km di corsa, 180 km di pedalate e 3,8 km di nuoto, richiama da tutto il mondo migliaia di partecipanti.

Dal 14 giugno sarà spostata, con ogni probabilità, ad un fine settimana di ottobre quando tutti gli hotel saranno aperti e in grado di accogliere i grandi numeri che questa competizione assicura. Anche se gli organizzatori non si nascondono il fatto che si potrebbe assistere ad un calo, anche del 50%, dei partecipanti.

Si svolgerà anche la “sorellina” della grande manifestazione, cioè la gara di Ironman 70.3, in programma per il 13 settembre sempre a Nizza. Una manifestazione che prevede 21 chilometri di corsa, 80 chilometri di ciclismo e 1,9 chilometri di nuoto.



Finalmente si possono comperare le mascherine in farmacia: un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale francese ha autorizzato i farmacisti a vedere, al “grande pubblico”, le mascherine, sia quelle chirurgiche, sia quelle FFP2. Per due mesi le mascherine potevano essere vendute solo al personale sanitario o infermieristico ed erano state praticamente requisite dallo Stato che le aveva destinate prioritariamente ad ospedali, case di riposo e medici ed infermieri di base. Ora, invece, il decreto liberalizza la vendita, dopo che una funzione surrettizia l’avevano svolta i comuni, acquistando essi stessi le mascherine e distribuendole, con diverse modalità, ai proprio cittadini. Terminata la fase più dura dell’emergenza e messa in sicurezza la situazione ospedaliera, alla vigilia dell’11 maggio quando, con la fase 2, la mobilità si accrescerà ed anche l’utilizzo dei trasporti comuni, le farmacie possono riprendere la vendita delle mascherine. Con un avvertimento : è solo da ieri che hanno potuto ordinarle e quindi è meglio lasciar trascorrere qualche giorno in attesa che le forniture giungano. I costi delle mascherine varieranno dai 2 ai 5 euro a seconda del tipo e quelle lavabili e riutilizzabili costeranno dai 10 ai 15 euro. Sempre che ci sia chi intende acquistarle: ormai quasi tutti i comuni le hanno distribuite!



Ieri sera sono stati resi noti alcuni dati relativi all’epidemia e altri sono stati oggetto di una conferenza stampa.

Dal 21 gennaio 2020, 128.339 casi di COVID-19 sono stati accertati (+ 3.764 nuovi casi rispetto al 26/04), comprensivi di 23.293 decessi (+ 437 rispetto a ieri, di cui + 300 in ospedale), comprensivi dei deceduti nelle case di riposo che sono 11.855. Nelle case di riposo i casi positivi sono 67.730.

Il bollettino della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur informa che numero delle persone infettate dal coronavirus Covid 19, alla data del 27 aprile, è di 14.397 (+ 159 rispetto a ieri). Resi noti i numeri dei ricoverati in ospedale che sono 1.710 (- 5) di cui 291 (- 3) in rianimazione. Il totale dei morti, in ospedale, nella regione è salito a 656 (+ 14).

Nel Dipartimento delle Alpi Marittime, alla data del 27 aprile le persone ricoverate in ospedale sono 260 di cui 48 in rianimazione. Le persone decedute, in ospedale, sono 127 e quelle dimesse 406.

Sempre nel Dipartimento delle Alpi Marittime i “positivi” nelle case di riposo sono 322 e ospedalizzati 150. I decessi di ospiti delle case di riposo sono stati 90 (dei quali 63 nelle strutture e 27 negli ospedali).

Nel Principato di Monaco sono 1 i nuovi casi, il totale delle persone positive al Covid-19 é così di 95 delle quali 42 guarite. Le persone ricoverate in ospedale 2 delle quali 1 in rianimazione. Il numero dei deceduti è di 3.