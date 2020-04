Spiagge private più grandi (ma con meno clienti): le proposte di estrosi per la prossima stagione

A Nizza si guarda ormai, con realismo ed anche preoccupazione, all’imminente stagione estiva, quando ( probabilmente il 15 giugno ) le spiagge potranno finalmente riaprire, ma dovranno fare i conti con le norme sul distanziamento sociale e quindi su un assetto ben diverso da quello attuale.

E scoppia la polemica, la prima da quando il coronavirus ha fermato tutto, attività politica compresa, costringendo ad un forzato oblio le componenti politiche che, fino al 15 marzo, avevano battagliato duramente in previsione delle elezioni municipali.



La polemica esplode sull’idea di Christian Estrosi di intervenire sulla gestione delle spiagge private per cercare di incentivare un settore che rischia di “pagare” un pesante dazio proprio nell’anno uno, quello che avrebbe dovuto “segnare” l’esordio delle nuove gestioni pluriennali appena assegnate.



Decollo difficile se si pensa che le spiagge private, per rispettare le norme sul distanziamento, perderanno circa il 50% dei “posti” oltre a dover modificare l’assetto e creare servizi aggiuntivi per la pulizia, la sanificazione e la sicurezza dei bagnanti e dei lavoratori.



Christian Estrosi ha proposto ai “plagistes” quattro interventi:

Esonero dal pagamento delle concessioni per il secondo e il terzo trimestre;

Prolungamento di un anno delle concessioni stesse;

Richiesta allo Stato di esonerare il pagamento dell’occupazione dello spazio marittimo;

Estensione di 15 metri delle dimensioni delle spiagge private per “recuperare” una quarantina di posti.

Proprio su questo ultimo punto è esplosa la polemica, soprattutto da parte dei gruppi della sinistra più radicale: la diminuzione dell’estensione delle spiagge pubbliche entra nel mirino della politica.

Spiagge pubbliche che rappresenterebbero comunque l’80% dell’estensione complessiva, anche dopo l’allargamento di quelle private.



I plagistes nell’accogliere favorevolmente l’iniziativa sottolineano i forti investimenti che hanno dovuto sostenere e i problemi di minor gettito derivanti dall’epidemia e dalle necessarie misure di salvaguardia.



La preoccupazione è quella che qualche spiaggia privata possa anche dare forfait, rinunciando all’apertura, proprio per le difficoltà nell’assicurare i servizi sostenendo dei costi aggiuntivi molto alti con una riduzione del numero dei clienti.



Per quanto riguarda le spiagge pubbliche nessuna informazione ufficiale è ancora stata fornita su come avverrà l’accesso e in quale maniera verrà imposto il distanziamento tra bagnanti.



Misure essenziali per non creare tensioni fra bagnanti, anche se l’impressione è quella che la prossima estate sarà vissuta molto di meno in spiaggia e molto di più nell’entroterra, alla scoperta dei parchi, dei sentieri e dei villaggi che si affacciano sulla Costa Azzurra, limitando l’accesso alle spiagge al bagno di mare, magari anche in orari di minor frequentazione.