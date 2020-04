Dove comperare i mughetti a Menton il 1° maggio. Massiccia distribuzione di mascherine in Costa Azzurra

Menton si prepara a festeggiare il 1° maggio, festa del lavoro e giornata consacrata al mughetto in tutta la Francia, avendo ben presente che due tradizioni cui i francesi tengono tantissimo saranno vietate a causa delle misure di confinamento.

I fiorai saranno chiusi e sarà vietata la vendita dei mughetti lungo le strade, una tradizione alla quale si tiene tantissimo.

Il comune di Menton ricorda che, pur essendo chiusi i negozi di fiori, i fiorai sono stati autorizzati alle consegne a domicilio.

Il mughetto rappresenta infatti un simbolo ed un omaggio imprescindibile dalla giornata dedicata ai lavoratori.

Questi i fiorai che assicureranno il servizio con consegne a domicilio:

Fleur spirale – 4 rue Partouneaux – ‪06 99 46 96 94‬ (Livraison possible)

Mirko Brigasco – Marché des Halles Municipales extérieures – ‪06 88 04 70 41‬.

Cricri’fleur – Marché des Halles Municipales extérieures – ‪06 62 70 39 11‬.

Le Jardin d’Helene – Marché du Careï – ‪07 81 32 33 30‬

Passiconia - 14 Avenue Edouard VII - ‪04 93 57 73 37‬

Espace Fleurs - 7 Avenue Carnot - ‪04 93 28 40 44‬

Il était une fleur - 81 Avenue Cernuschi – ‪04 93 21 14 61‬ –

Natur'elle - 28 avenue Carnot - 06.40.54.19.32 -





Sono 91.655 le maschere #MMERCI che, gratuitamente, la città di Cannes ha distribuito ai propri cittadini in previsione dell’inizio della fase 2 prevista per l’11 maggio 2020. La distribuzione, assicurata in un primo tempo ai commercianti e alle persone in stato di fragilità, è poi stata completata con l’inserimento delle mascherine nelle buche delle lettere dei residenti in città.

A Nizza, invece, sono già 240 mila i cittadini che hanno prenotato le mascherine lavabili e riutilizzabili tramite la piattaforma web https://masques.ville-nice.fr : la distribuzione, già effettuata alle persone fragili o isolate, è iniziata ieri per quanti si sono iscritti sul sito.





Una vera chicca viene offerta questa settimana dalla città di Nizza, si tratta dell’interpretazione, eccezionale, del “Va Pensiero” di Verdi, proposta dall’Orchestre Philharmonique de l’Opéra de Nice in situazione di confinamento, utilizzando le moderne tecnologie.







Questa interpretazione e tante altre possono essere viste, apprezzate e gustate sulla piattaforma che la città di Nizza ha attivato per rendere meno duro il confinamento ed offrire sbocchi culturali anche se i Musei e i teatri sono chiusi.

La piattaforma è attiva all’indirizzo web https://cultivez-vous.nice.fr/



Nei primi giorni del confinamento, quando le persone cercavano spasmodicamente gel e mascherine scomparsi dai banchi di vendita, una farmacista di Nizza venne sorpresa a vendere, illegalmente, delle mascherine e del gel di propria produzione privo delle caratteristiche richieste per debellare il coronavirus.

Montecarlonews ne aveva dato notizia ( clicca qui ), raccontando la vicenda che ora è giunta al suo epilogo in Tribunale a Nizza. La farmacista, con attività nel quartiere Nord della città, sospesa cautelativamente dall’ordine, è stata condannata dal Tribunale ad un anno di carcere (con la condizionale) e alla sospensione dall’attività per lo stesso periodo, ad una multa di 10 mila euro ed a rimborsare 1.800 euro all’ordine del farmacisti. Una sentenza che costringerà la farmacista, di 71 anni, a lasciare definitivamente la propria attività.



Ieri sera sono stati resi noti alcuni dati relativi all’epidemia e altri sono stati oggetto di una conferenza stampa.

Dal 21 gennaio 2020, 126.835 casi di COVID-19 sono stati accertati (+ 1.065 nuovi casi rispetto al 27/04), comprensivi di 23.660 decessi (+ 367 rispetto a ieri, di cui + 328 in ospedale), comprensivi dei deceduti nelle case di riposo che sono 11.974. Nelle case di riposo i casi positivi sono 69.893.



Il bollettino della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur informa che numero delle persone infettate dal coronavirus Covid 19, alla data del 28 aprile, è di 14.514 (+ 117 rispetto a ieri). Resi noti i numeri dei ricoverati in ospedale che sono 1.640 (- 70) di cui 290 (- 1) in rianimazione. Il totale dei morti, in ospedale, nella regione è salito a 670 (+ 14).



Nel Dipartimento delle Alpi Marittime, alla data del 28 aprile le persone ricoverate in ospedale sono 254 di cui 49 in rianimazione. Le persone decedute, in ospedale, sono 129 e quelle dimesse 420.

Sempre nel Dipartimento delle Alpi Marittime i “positivi” nelle case di riposo sono 325 e ospedalizzati 84. I decessi di ospiti delle case di riposo sono stati 92 (dei quali 61 nelle strutture e 31 negli ospedali).



Nel Principato di Monaco sono zero i nuovi casi, il totale delle persone positive al Covid-19 é così di 95 delle quali 50 guarite. Le persone ricoverate in ospedale 2 delle quali 1 in rianimazione. Il numero dei deceduti è di 3.