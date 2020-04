Riprende la scuola: le preoccupazioni del Sindaco di Nizza

Dall'inizio della crisi di Covid-19, la città di Nizza ha messo in atto ogni azione per garantire la sicurezza degli studenti, nonché quella degli insegnanti e del personale impegnati nelle 40 scuole primarie: maschere, test, disinfezione e riqualificazione degli spazi per mantenere il necessario distanziamento sociale.

In previsione della riapertura delle scuole prevista per l'11 maggio, Christian Estrosi, sindaco di Nizza, ha assunto un atteggiamento molto cauto.

“Sono preoccupato, anche se credo che alcuni bambini debbano ritrovare momenti di socializzazione e pasti equilibrati.

Spero che ogni genitore che lo desideri, qualunque sia la sua professione, possa portare il proprio figlio a scuola, ma non sarà un ritorno alla normalità, né l'11 maggio né il 25. In effetti, io non rinuncerò a nulla relativamente alla sicurezza degli studenti e del personale e ritengo essenziale che siano soddisfatte tutte le condizioni.

Attendo risposte chiare dal governo sui test sistematici per gli insegnanti, sui quali il Capo dello Stato ha dato il proprio assenso, nonché sull'uso di una mascherina obbligatoria per gli adulti. Ci sono ancora domande sui metodi di ricezione, ma anche sulla definizione di un protocollo sanitario nazionale che specifichi i metodi di disinfezione e pulizia.

Per indicare nei prossimi giorni la posizione finale della città di Nizza sulla riapertura delle scuole, questa settimana aprirò una fase di consultazione con i direttori delle nostre 154 scuole pubbliche, i genitori e i rappresentanti dei genitori degli alunni e con il consiglio scientifico locale composto da specialisti in malattie infettive dell'Ospedale Lenval e dell'Ospedale Universitario di Nizza.

La medesima cosa avverrà con le famiglie dei bambini accolti nei nostri asili comunali. Voglio rassicurare le famiglie sul fatto che la comunità, come ha fatto dall'inizio della crisi, sarà pronta ad accogliere i bambini, ma vi sono alcune domande alle qui occorre fornire specifiche risposte. Presenterò il mio piano di riapertura al termine di questa fase di consultazione.

Desidero ancora una volta sottolineare la dedizione e la mobilitazione del personale docente e del personale comunale che, durante questo periodo difficile, accoglie e insegna agli studenti a scuola e a distanza.

Per supportare ulteriormente i genitori che, sin dall'inizio del confinamento, condividono il loro tempo tra il telelavoro e il sostegno ai bambini nell'apprendimento scolastico, annuncio oggi il lancio dell'applicazione gratuita “Prof en poche”. Questa soluzione semplice e pratica destinata agli alunni consente, durante questo periodo di confinamento senza precedenti, di alleggerire la vita quotidiana dei nostri concittadini. "