L’aeroporto di Nizza al palo fino a settembre?

Basta una sola percentuale per comprendere l’atmosfera che regna all’interno del secondo aeroporto di Francia, quello di Nice-Côte d'Azur: il 68% dei voli sono internazionali.

Un numero che nasconde il rischio di dover stare al palo almeno fino alla fine dell’estate, in attesa che le frontiere extra europee possano venire aperte e che alcuni Stati (Stati Uniti, Cina, Russia) tolgano a loro volta i blocchi imposti con l’esplosione dell’epidemia.



In questi giorni l’aeroporto di Nizza è una tristezza assoluta: tre voli, di norma, al giorno per collegare Corsica, Parigi e Londra.



Nulla di più. Dopo l’11 maggio qualcosa potrebbe muoversi, ma all’interno dell’area Schengen, difficilmente potrà cambiare molto al di fuori.

Air China già ha fatto sapere che se ne parlerà in autunno, stesso atteggiamento per United Airlines e Delta Airlines che collegano il Nord America: niente cinesi e statunitensi, dunque, sotto il sole estivo della Costa Azzurra e questo è un dato del quale tenere conto anche per comprendere i cali nei flussi turistici.



Per il momento non si registrano modifiche dal Medio Oriente (Emirates et Qatar Airways) che non hanno annullato le loro previsioni, anche se al momento vige il blocco verso destinazioni al di fuori dell’area Schengen.



Dovrebbe invece tornare lentamente alla normalità il flusso tra Nazioni europee, anche se non è chiaro quanti e quali voli verranno confermati e con quali condizioni.



Le misure sul distanziamento, infatti, costringeranno a voli con molti posti vuoti e questo impatterà sui costi e sulla sostenibilità del servizio. Insomma…all’aeroporto di Nizza non si sorride!