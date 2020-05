Dalla musica al cinema, dalle visite guidate alle mostre: Nizza s’invita a casa nostra (Video)

“La cultura s’invita a casa vostra!”, con questo slogan i servizi culturali di Nizza aprono una nuova pagina nella vita di quanti decidono di dedicare al sapere, alla conoscenza, allo spettacolo, alle mostre, alla cultura, alla musica qualche ora della propria giornata da trascorrere rigorosamente chiusi in casa.

Collegandosi al sito internet http://cultivez-vous.nice.fr si apre un mondo fatto di concerti, balletti, tour del patrimonio, conferenze, film ed esposizioni.

Un’opportunità in più. Di fronte alle misure di contenimento per arginare la pandemia di Covid-19, la città di Nizza, con la finalità di conservare i legami sociali e perseguire la sua missione di diffusione della cultura, offre a tutti l'opportunità di accedere a contenuti culturali su Internet.

Non meno di venti programmi online elaborati dai servizi municipali sono accessibili all'indirizzo: http://cultivez-vous.nice.fr

Sono in programma molti film, concerti, balletti, visite a luoghi storici, visite alle mostre e persino conferenze.

Figure libre

Giovedì 30 aprile: Ballet “Gravité” Création Preljocaj au Théâtre National de Nice

Venerdì 1° maggio: Visite privée de la salle Niki de Saint Phalle au MAMAC a cura di Hélène Guenin, directrice du musée

Sabato 2 maggio: Club Musique – Shaky Things (anciennement Les Beberts) – In partenariato con il Conservatoire de Nice

Domenica 3 maggio: Master-class de Jean Dujardin



Pépites sonores

Mémoire d’Opéra: archives sonores de la Bibliothèque municipale de Nice

Caruso canta O sole mio

Caruso canta Pagliacci de Leoncavallo



Voix d’acteurs : letture a cura di Muriel Mayette-Holtz, directrice du Théâtre National de Nice

Le gâteau de Guy de Maupassant, nouvelle

Le lapin de Guy de Maupassant, nouvelle



Cinéma

Per tutti

La grande illusion de Jean Renoir (1937-1h54)

Herbes flottantes de Yasujiro Ozu (1959-1h59)

Cotton Club de Francis Ford Coppola (1985-2h10)

L’Atalante de Jean Vigo (1934-1h25)

Le Pigeon de Mario Monicelli (1959-1h51)

Submarino de Thomas Vinterberg (2010-1h50)

Beijing bicycle de Wang Xiaoshuai (2001-1h53)



Per i ragazzi

L’Ours de Jean-Jacques Annaud (1988-1h40)

Mary et la fleur de la sorcière de Hiromasa Yonebayashi (2018-1h40)

La Guerre des boutons d'Yves Robert (1962 -1h30)



Spectacles

Bantu – Création pour guitares

Gustav Mahler Symphonie n°4 en sol majeur

Jeune public: suite des histoires du petit violon magique

Le monde merveilleux de la flûte enchantée



Mostre

Jean Gilletta au Musée Masséna

Franco Fontana au Musée de la Photographie Charles Nègre



Conférences

“La Métaphore du dentifrice” a cura di Nicola Delon, agence Encore Heureux Architectes

“Victor Hugo Méditerranée” a cura di Jean-Marc Hovasse, directeur de recherche au CNRS

Patrimoine