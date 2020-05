Questa sera alle 18.30 LiveOnLine, il concerto del Primo Maggio su tutti i giornali e le pagine Facebook del gruppo MoreNews (Video)

Ci siamo, il conto alla rovescia sta per scadere. Questa sera alle 18.30 andrà in onda LiveOnLine, il concerto del Primo Maggio in streaming prodotto dal gruppo editoriale MoreNews da un’idea dell’artista e musicista sanremese Larry Camarda.

Una serata di musica, dalle case degli artisti alle case dei nostri lettori. Un live in streaming per non perdere la tradizione del ‘concertone’ che ogni città era solita organizzare prima dell’emergenza.

Larry Camarda e il gruppo MoreNews hanno stilato una line-up che abbraccia tutto il Nord Italia: Carlo Marrale, Bobo Rondelli, Filippo Graziani, Sergio Cocchi, Nosenzo, Elso, Amedeo Grisi, Ilaria Allegri, Diego ‘Deadman’ Potron, Andy Lios, Zack Il Bianco, Pepè.

Presentano: Simone Parisi & Pietro Zampedroni.

On air: Sancho dj.





Appuntamento dalle 18.30 sulla homepage di tutti i giornali del gruppo MoreNews e sulle nostre pagina Facebook ufficiali.





Clicca QUI per tutte le informazioni sull’evento.