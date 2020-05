Alla scoperta del Parc du Lac du Broc (Video)

Non potendolo fare di persona, è internet, con degli splendidi documentari, che c’invita a visitare i parchi naturali del Dipartimento delle Alpi Marittime.

Quello che Montecarlonews, con l’ausilio del Département des Alpes Maritimes, presenta oggi è il Parc du Lac du Broc.

Una nota turchese alla confluenza dell'Estéron e del Var: dalla fine del 19 ° secolo, sono state sistemate le rive del fiume Var, soprattutto in modo che gli argini fossero in grado di sostenere le inondazioni piuttosto regolari.

Il parco naturale dipartimentale é situato a 20 chilometri da Nizza con un’estensione di 47 ettari tutti posti nel territorio di Le Broc.

A metà degli anni '50, l'estrazione del pietrisco ebbe un’esplosione: il lago, dell’estensione di 25 ettari, è il risultato dello sfruttamento del materiale.

Il lago e la valle del Var influenzano il microclima: le gelate invernali regolari rendono questa zona alluvionale relativamente ostile alla vegetazione. Ci sono molte aree erbose. Helichrysum stoechas, rucola e altre erbe si alternano ai ciottoli. Alcuni cespugli di ginestre si mescolano con i pioppi che costeggiano il lago.



Lo specchio d'acqua è un'oasi di pace per molte specie di uccelli migratori e sedentari. Il gabbiano comune trova lì un sito di svernamento. La alborella, il pesce persico e la carpa rappresentano le principali specie di pesci nel lago.

Gli avannotti possono cadere vittime delle bisce che sono ottime nuotatrici o dalle sterne. Il falco pescatore e il cormorano si alimentano coi pesci più grandi.



Durante le passeggiate primaverili, si udranno le rane, mentre in estate sarà possibile vedere la lucertola ocellata, una specie protetta in via di estinzione, intenta a crogiolarsi al sole. Di notte, sono i pipistrelli ad impadronirsi del territorio per dare la caccia a zanzare, libellule e altri insetti volanti.

Accesso al Parco

Da Nizza imboccare la Route Métropolitaine (RM) 6202 bis fino all’entrata del parco.

Il Parco è situato nel territorio di Le Broc ed é attualmente chiuso a causa dell’epidemia di coronavirus, di norma osserva il seguente orario:

Dal 1° aprile al 31 ottobre: dalle 7 alle 20

Dal 1° novembre al 31 marzo: dalle 8 alle 18