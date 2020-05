Christian Estrosi sul podio della politica francese. Il Principato riapre il porto alla navigazione da diporto

Cominciano a farsi sentire gli effetti, anche nel mondo politico, dell’epidemia di Coronavirus. Un sondaggio, condotto per le Figaro Magazine, da Kantar, uno dei leader mondiali nelle ricerche di mercato, individua i tre personaggi politici che escono meglio dalla “guerra” contro Covid 19.

Tre nomi che indicano come la “rivoluzione” del coronavirus riguardi anche il mondo politico. Al primo posto il Ministro della Sanità Olivier Véran, al secondo posto quello dell’economia Bruno Le Maire e al terzo posto, con un notevole balzo in avanti, il Sindaco di Nizza Christian Estrosi.

Non si tratta ancora di sondaggi legati all’appartenenza politica, i primi due sono importanti esponenti della République en Marche, il terzo dei Républicaine, ma certo si tratta di un elemento importante a due anni dalle elezioni Presidenziali. Il sondaggio chiarisce anche che, secondo gli intervistati, il ruolo di Estrosi spicca per essersi battuto per “fornire mascherine e test ai suoi amministrati e per supplire alle carenze dello Stato”.



Si conosceranno il 9 giugno i nomi delle località balneari dell’emisfero settentrionale che, nel 2020, potranno fregiarsi della bandiera blu. La a giuria internazionale si è appena riunita a distanza ed ha esaminato le domande pervenute. L’elenco, non ancora reso noto, sarà pubblicato nelle prossime settimane e la cerimonia di consegna delle bandiere blu, che aveva sempre un grande risalto, quest’anno di svolgerà tenendo conto delle misure di cautela previste dall’epidemia.

Lo scorso anno erano 29 le spiagge della Costa Azzurra che si erano potute fregiare del Pavillon Bleu:

(Carras, Coco Beach, Magnan, Saint Hélène); Vallauris (Midi).

È ufficiale, l'Esposizione universale "Expo 2020 Dubai", alla quale il Principato di Monaco partecipa, è posticipata al 2021. Si terrà dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 e manterrà tuttavia il nome "EXPO 2020 Dubai".

Non è la prima volta che l’evento viene rinviato, è già accaduto altre tre volte. Nel 1942, Roma fu costretta ad annullare l’evento a causa della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1955 fu la volta di Bruxelles a causa della guerra in Corea e delle tensioni fra gli Stati. Nel 2004 fu la Francia a dare forfait all’edizione prevista a Seine-Saint-Denis a causa dei rischi finanziari dell'operazione.

Albert Croesi, Amministratore delegato di Monaco Inter Expo (MIE), ha comunque precisato che la squadra impegnata a Dubai completerà il programma di costruzione del padiglione del Principato.



Nel Principato di Monaco, a partire da lunedì 4 maggio, sarà possibile ritornare in mare con le barche. Il porto del Principato e le acque territoriali non saranno più soggette a norme di confinamento, per il momento esclusivamente di giorno. La nautica da diporto sarà autorizzata, dalle 9 alle 20, a tutte le imbarcazioni, qualsiasi bandiera battano, purché abbiano nel porto di Monaco un attracco annuale o prenotato. L’autorizzazione vale logicamente per le sole acque territoriali di Monaco. Resta per il momento vietato l’attracco delle navi. E’ attesa anche qualche misura di affievolimento in Francia, la decisione dovrebbe essere presa dalla Prefettura Marittima entro la metà della prossima settimana, così da entrare in vigore l’11 maggio, data nella quale scatteranno molti provvedimenti di deconfinamento.



Ieri sera sono stati resi noti alcuni dati relativi all’epidemia e altri sono stati oggetto di una conferenza stampa.

Dal 21 gennaio 2020, 130.185 casi di COVID-19 sono stati accertati (+ 604 nuovi casi rispetto al 30/04), comprensivi di 24.594 decessi (+ 218 rispetto a ieri, di cui + 139 in ospedale), comprensivi dei deceduti nelle case di riposo che sono 12.440. Nelle case di riposo i casi positivi sono 69.952. Per la prima volta, nessun nuovo caso rispetto al giorno precedente .

Il bollettino della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur informa che numero delle persone infettate dal coronavirus Covid 19, alla data del 1° maggio, è di 14.890 (- 6 rispetto a ieri). Resi noti i numeri dei ricoverati in ospedale che sono 1.500 (- 32) di cui 247 (- 15) in rianimazione. Il totale dei morti, in ospedale, nella regione è salito a 704 (+ 7).

Nel Dipartimento delle Alpi Marittime, alla data del 30 aprile le persone ricoverate in ospedale sono 210 di cui 40 in rianimazione. Le persone decedute, in ospedale, sono 135 e quelle dimesse 467.

Sempre nel Dipartimento delle Alpi Marittime i “positivi” nelle case di riposo sono 330 e ospedalizzati 83. I decessi di ospiti delle case di riposo sono stati 93 (dei quali 61 nelle strutture e 32 negli ospedali).

Nel Principato di Monaco sono zero i nuovi casi, il totale delle persone positive al Covid-19 é così di 95 delle quali 73 guarite. Le persone ricoverate in ospedale 2 delle quali 1 in rianimazione. Il numero dei deceduti è di 3.