Weekend a rischio: raddoppiate le multe

Aumentano i controlli, in questo weekend festivo, per contrastare il rilassamento che è stato riscontrato un po’ ovunque.

Il bel tempo, la stanchezza dopo tanti giorni di clausura, la primavera, la voglia di uscire di casa: gli ingredienti ci sono tutti.



Così il numero medio delle multe per violazione alle regole del confinamento sono si é moltiplicato nelle ultime due settimane.



Inizia l’ultima settimana prima dell’11 maggio, anche se solo giovedì si conoscerà se il Dipartimento delle Alpi Marittime, attualmente arancione, sarà verde o rosso e il timore è quello che queste ultime giornate di confinamento confusi con gli ultimi giorni di scuola, nei quali molto di più è concesso.



Così la Prefettura corre ai ripari ed ha aumentato la vigilanza: saranno molte le pattuglie che oggi e domani, con l’aiuto anche dei droni, cercheranno di rimandare a casa, con una multa in più da pagare, quanti non avranno voglia di rispettare le regole.

Staremo a vedere, lunedì, quando si conosceranno le cifre se l’appello dei sindaci e del prefetto a stare in casa avrà sortito qualche risultato.

A giudicare dal movimento delle persone per le strade sembrerebbe proprio di no.