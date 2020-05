Covid 19: il giusto riconoscimento ad un territorio che ha fatto il proprio dovere

Il “semaforo verde” giunto dal Ministero della Salute la sera del 2 maggio ha reso giustizia al Dipartimento delle Alpi Marittime, il cui territorio ha sempre ricoperto un ruolo di eccellenza nel corso dell’epidemia.

L’arancione, attribuito all’inizio, suonava come una palese ingiustizia e non fotografava la situazione reale del Sud Est francese.

Una regione in prima linea nella lotta al coronavirus, un ruolo di supporto svolto a favore di altri dipartimenti in forte difficoltà, la sperimentazione di un farmaco che, tra dibattiti e polemiche, certi risultati li ha comunque forniti se le percentuali di contagio sono tra le più basse di Francia, seconde solo alla Nuova Aquitania.

Il Dipartimento delle Alpi Marittime era largamente “verde” per la percentuale di casi positivi, ma fino a ieri sera “arancione” per l’occupazione di posti in rianimazione. Si trattata, in ambito regionale, dello sforamento di un posto rispetto alla percentuale richiesta: a partire dalla serata del 2 maggio tutti i parametri sono in regola e la regione PACA e il Dipartimento delle Alpi Marittime si avviano ad ottenere la “promozione” giovedì prossimo quando saranno determinati i territori che entreranno a pieno titolo nel deconfinamento dell’11 maggio.

Non si tratta solo di appendersi alla giacca una medaglia: Christian Estrosi, che si era detto “perplesso” quando era stato attribuito l’arancione, è intervenuto sul Ministero per chiedere chiarimenti e fornire dati a supporto della richiesta di rivedere la classificazione.

Si trattava anche di dare una mano al motore economico del territorio, il turismo: la mancata promozione al colore “verde” non sarebbe stato un bel biglietto da visita proprio mentre, tra mille difficoltà, si cerca di salvare il salvabile di una stagione turistica che ancora non è partita.

Soprattutto, si tratta della “promozione” per tante amministrazioni locali, da Nizza a Menton, da Antibes a Cannes, da Cagnes a Grasse che hanno fatto di tutto e di più per tutelare le proprie popolazioni, per fornire materiale quando lo Stato era in difficoltà, per dare aiuto e assicurare ricoveri negli ospedali quando altre aree francesi sono andate in tilt.