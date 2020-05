Mascherine in vendita nei supermercati é polemica: “Da quando erano stoccate?”. Prima classificazione dei Dipartimenti le Alpi Marittime sono verdi

Al momento i Dipartimenti delle Alpes-Maritimes e del Var sono classificati “verde”, ma solo il 7 maggio, quando tutta la situazione sarà stata fotografata ed analizzata, sulla base dei tre criteri di determinazione, verrà indicato se si accenderà il semaforo verde o se nei due Dipartimenti del Sud Est francese il rosso fermerà la ripartenza.

Al 1° maggio, come indicato in modo analitico dal Ministero della Salute, che ha pubblicato la cartina, sono stati presi in esame solo due criteri, mentre il terzo si conoscerà giovedì prossimo e farà la differenza.

Allo stato attuale, per raccontarla in termini calcistici, siamo sul 2 a 0. I due Dipartimenti sono promossi per il numero di nuovi casi di Covid . Le percentuale “barriera” è del 6%, le Alpi Marittime sono al 4,59% e il Var al 5,66%. Contemporaneamente i due dipartimenti, assieme con tutti gli altri della Regione PACA, sono appena stati “promossi” per i letti disponibili in terapia intensiva . Per essere “verde” in Regione (poi i dati si ripercuotono sui Dipartimenti) occorre essere al di sotto del 60% di posti disponibili. Il terzo criterio sarà comunicato dalle singole Prefetture e riguarda la capacità di testare i nuovi casi sul Dipartimento risalendo alle persone cui sono stati in contatto.



E’ esplosa in un caldo pomeriggio di sabato una polemica che potrebbe anche avere pesanti risvolti giudiziari.

Le grandi catene di supermercati hanno annunciato che da domani inizieranno la vendita di mascherine (ne avrebbero uno stock di 400 milioni ) ad un prezzo concorrenziale nei loro punti vendita. Al di là della reazione dei farmacisti, è stato il mondo politico a reagire all’unisono ed alcuni hanno chiesto l’apertura di una commissione d’inchiesta per verificare quando sia stato fornito alle grandi catene questo stock di mascherine, introvabili fino a pochi giorni fa, che sono state un vero, grosso problema nel momento più critico dell’emergenza sanitaria.

Il Presidente della Regione PACA, Renaud Muselier, ha reagito molto duramente lanciando un ultimatum agli ipermercati con questa nota che pubblichiamo integralmente: “Concedo ai supermercati tre giorni per dimostrare che durante la crisi non avevano scorte segrete di mascherine. Mentre il nostro Paese ha vissuto una situazione eccezionale, dovuta ad un’innegabile carenza di mascherine, a seguito dell'annuncio da parte del governo della vendita delle mascherine alla popolazione, fino ad allora quasi introvabili, queste catene annunciano, con grande comunicazione, la vendita di centinaia di milioni di questi prodotti (in particolare i gruppi Carrefour, Lidl, Super U e Intermarché)!

La nostra Regione ha avuto grandi difficoltà a reperire le mascherine, in particolare per distribuirle all'Agenzia Sanitaria Regionale, quando i bisogni del personale sanitario e di assistenza erano urgenti ed enormi.

Quindi non posso che stupirmi della possibilità per questi magazzini di disporne di diverse centinaia di milioni, se crediamo alla comunicazione di queste aziende!

Queste difficoltà di consegna sono state riscontrate e condivise da un certo numero di comunità e in particolare dai presidenti delle regioni, con i quali sono in contatto permanente come presidente delle regioni della Francia.

Tramite il mio avvocato, Maître Régis Rebufat, avvocato del foro di Marsiglia, ho quindi chiesto la piena giustificazione per l'acquisto di queste mascherine, la data dell'ordine e soprattutto la data di consegna con i relativi giustificativi.

Dò ai supermercati tre giorni per dimostrare che durante la crisi non avevano scorte segrete di mascherine! Se fosse dimostrato che questi ordini e queste consegne sono avvenuti molto prima della messa in vendita di lunedì prossimo, ciò significherebbe una cosa molto chiara: mentre il nostro Paese stava subendo una pandemia globale senza precedenti, queste aziende avrebbero immagazzinato prodotti essenziali e non li avrebbero immessi sul mercato.

Se ciò fosse confermato, presenterei immediatamente una denuncia per aver messo in pericolo la vita di altri, ai sensi dell'articolo 223-1 del codice penale e la non assistenza alla persona in pericolo, ai sensi dell'articolo 223-6 del codice penale".



Si è riunito, in video conferenza, il Consiglio Municipale di Cagnes sur Mer sotto la presidenza del Sindaco Louis Nègre, che è anche Vice Presidente della Métropole. Il Consiglio ha determinato che, per un anno, i parcheggi cittadini saranno gratuiti per il personale sanitario e gli infermieri e, al momento, in ogni caso, nessuno pagherà la sosta. Su 250 parcheggi del centro cittadino è stata istituita la zona gialla: si sosterà (quando si tornerà a pagare) al costo di 1 euro per mezza giornata. Al momento, peraltro, tutto gratis: gli horodateurs riprenderanno ad emettere i biglietti quando si presenterà la necessità e cioè dopo la ripresa delle attività commerciali, quando occorrerà nuovamente assicurare l’alternanza dei punti sosti per agevolare gli acquisti. Al momento tutto resta gratis.



Lo stato di urgenza sanitaria è stato prorogato, ieri pomeriggio, per altri die mesi e terminerà il prossimo 24 luglio. Il relativo provvedimento sarà all’esame del Senato a partire da lunedì 4 maggio e contiene anche la possibilità di mettere in quarantena le persone al loro arrivo sul territorio nazionale , superando quindi alcuni problemi che erano sorti negli ultimi giorni. Intanto, però, si allarga il numero del comuni che sono perplessi sulla riapertura delle scuole il prossimo m11 maggio, soprattutto per le difficoltà a mettere in pratica tutte le misure necessarie per assicurare protezione, distanziamento e sicurezza agli alunni e al personale. Così come non poche polemiche sottolineano gli errori riscontrati nella classificazione di alcuni Dipartimenti in vista dell’attribuzione del colore “verde” o “rosso” prevista per il 7 maggio. Anche il prezzo di vendita delle mascherine, indispensabili dall’11 maggio per accedere ai servizi di trasporto pubblico, soprattutto di quelle lavabili e riutilizzabile è fonte di contrasti. Non sarà semplice, per il governo, il dibattito della prossima settimana in Parlamento.



Ieri sera sono stati resi noti alcuni dati relativi all’epidemia e altri sono stati oggetto di una conferenza stampa.

Dal 21 gennaio 2020, 130.979 casi di COVID-19 sono stati accertati (+ 794 nuovi casi rispetto al 1° maggio), comprensivi di 24.760 decessi (+ 166 rispetto a ieri, di cui + 120 in ospedale), comprensivi dei deceduti nelle case di riposo che sono 12.511. Nelle case di riposo i casi positivi sono 70.688.



Il bollettino della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur informa che numero delle persone infettate dal coronavirus Covid 19, alla data del 2 maggio, è di 14.989 (+ 99 rispetto a ieri). Resi noti i numeri dei ricoverati in ospedale che sono 1.504 (+ 4) di cui 238 (- 9) in rianimazione. Il totale dei morti, in ospedale, nella regione è salito a 708 (+ 4).



Nel Dipartimento delle Alpi Marittime, alla data del 2 maggio le persone ricoverate in ospedale sono 195 di cui 33 in rianimazione. Le persone decedute, in ospedale, sono 136 e quelle dimesse 483.



Sempre nel Dipartimento delle Alpi Marittime i “positivi” nelle case di riposo sono 339 e ospedalizzati 86. I decessi di ospiti delle case di riposo sono stati 94 (dei quali 61 nelle strutture e 33 negli ospedali).



Nel Principato di Monaco sono zero i nuovi casi, il totale delle persone positive al Covid-19 é così di 95 delle quali 78 guarite. Le persone ricoverate in ospedale 2 delle quali 1 in rianimazione. Il numero dei deceduti è di 3.