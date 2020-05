Domani, lunedì 4 maggio 2020 alle 8,30 si riunisce il Consiglio Municipale di Nizza: è la prima volta che l’Assemblea cittadina si ritrova dopo lo scoppio dell’epidemia e la sospensione del secondo turno delle municipali che avrebbero dovuto eleggere il nuovo Consiglio.

I lavori dell’assemblea municipale saranno trasmessi in diretta sul sito www.nice.fr

Il Consiglio Municipale sarà chiamato a deliberare su una serie di misure, molte già adottate, relative al settore della prevenzione (apertura dei drive test, fornitura di maschere al personale in prima linea e ai cittadini in generale, attivazione piattaforme telefoniche per il teleconsulto, ascolto, monitoraggio sanitario, test di screening per il personale municipale), sociale (screening del personale nelle case di cura, apertura di siti di accoglienza per senzatetto, distribuzione di alimenti per anziani, studenti, apertura di un servizio consegna di acquisti a domicilio per persone isolate), istruzione (apertura di asili nido e strutture per l'infanzia per il personale impegnato in prima linea), economia (pagamento dell'affitto per locali commerciali, esenzione diritti occupazione spazi pubblici, tasse sulla spiaggia, supporto per negozi locali), sicurezza e trasporti.



Sono inoltre inseriti all’ordine del giorno: