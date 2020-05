Fatti fare un ritratto e fai del bene: ecco l’iniziativa la Matita Solidale

Grande successo per la campagna, lanciata dall’Associazione culturale – scientifica INSIDE, denominata “La Matita Solidale".

A rafforzare l’idea è il legame con la Calabria di molti emigrati che hanno aderito alla proposta solidale. In sostanza ti fai fare un ritratto e l’importo viene devoluto in beneficenza. Basta inviare una foto all’artista che lo realizza.

Ad un mese dal lancio dell’iniziativa di solidarietà sono già tantissimi i ritratti commissionati all’artista Elisabetta Marcianò, curatrice della sezione arte e cultura dell’Associazione; ciò testimonia la bontà del progetto che ha incassato il sostegno di altri artisti come Paolo Crucitti (che ha realizzato due opere non commissionate, ma offerte per raccogliere ulteriori fondi) e di maestri del calibro di Natino Chirico, che ha messo all’asta una sua opera realizzata per il centenario dalla nascita di Fellini ed esposta ultimamente presso la Galleria Fidia di Roma. Ciò che rende ancora più nobile l’impegno è la finalità della raccolta fondi; il ricavato della committenza sarà versato al Fondo di Mutuo Soccorso istituito dal Comune di Reggio Calabria per fronteggiare l’emergenza sanitaria e socio-economica provocata dal COVID-19.

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà e l’Assessore Irene Calabrò, nel ringraziare l’Associazione INSIDE, gli artisti ed i committenti, sottolineano l’importanza di condividere l’obiettivo finale delle tante iniziative messe in campo in questi mesi, ovvero la partecipazione in prima persona alla seconda fase di ricostruzione e ripartenza.

La responsabilità dimostrata dai Reggini nella fase emergenziale adesso deve proseguire nella fase di programmazione e ripresa delle varie attività.

I ritratti significativamente sono i visi di chi vuole esserci fattivamente … il volto umano di una comunità che vuole rinascere.

Info: elmar.arte@gmail.com - pface inside associazione scientifico culturale / Elmar Elisabetta Marcianó"

Il contributo minimo per commissionare il ritratto è di 40 euro che verrà interamente devoluto al fondo del Mutuo Soccorso di Reggio Calabria.