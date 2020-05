Covid 19: la Francia si affida alla Brigade Sanitaire per evitare ricadute

Meno di una settimana e, in Francia, parte la fase 2.

Con una novità, quella dell’entrata in funzione della "Brigade Sanitaire" alla quale è stato affidato il compito, estremamente importante, di evitare la formazione di focolai tramite un duro e analitico lavoro sul territorio.

Ma cosa è la “Brigade Sanitaire”?

Si tratta di un gruppo di persone, attive su un determinato territorio (di noma il Dipartimento) incaricate di creare una mappa, dopo ogni individuazione di una persona positiva, dei suoi contatti, così da individuare quanti ne sono venuti a contatto. Il compito è quello di rompere ogni catena di potenziali contagi.

Da chi è composta la Brigade?

Ne faranno parte dipendenti dei Centres Communaux d'Action sociale (CCAS), dell'Assurance Maladie, dei Dipartimenti, della Croce Rossa integrati anche da dipendenti dei comuni. Saranno impegnate da 3mila a 4mila persone con una “seconda linea” di altre 2.500 persone pronte a servire da supporto. Un vero esercito che controllerà il territorio, pronto ad intervenire.

In ogni Dipartimento agirà una Brigade, si calcola che siano almeno 30 mila le persone mobilitate, a diversi livelli in quest’azione di monitoraggio.