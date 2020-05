Monaco, riapre il Tribunale. Piste ciclabili a Nizza, è rivoluzione

Da lunedì mattina sono continui e costanti i controlli al confine tra Francia e Principato di Monaco a seguito della graduale revoca del confinamento a Monaco che ha avuto un impatto sul traffico automobilistico.

L'obiettivo è consentire l'ingresso nel territorio del Principato esclusivamente agli automobilisti che ne hanno il diritto.

Verifiche puntuali sono pertanto in atto per controllare se gli automobilisti che vogliono accedere al Principato siano in possesso di un valido motivo e siano in grado di esibire il relativo giustificativo. Per ridurre l'impatto di questi controlli sul traffico e limitare i tempi di attesa, gli automobilisti sono invitati a preparare il proprio documento d'identità e il documento giustificativo esibendoli dietro il parabrezza dell’auto, senza aprire i finestrini se non richiesti.



Nonostante il mercato sia ormai inflazionato di mascherine, in meno di due ore, ieri, sono andate esauriti i quantitativi posti in vendita nei supermercati della Grande Distribuzione.

Un vero “assalto” alla mascherina che ha ricordato a molti quello che, a inizio marzo, avvenne a spese della carta igienica che era diventata introvabile nei punti di vendita.

Questo nonostante il quantitativo che la grande distribuzione é in grado di immettere sul mercato è davvero notevole. Carrefour France dispone di 225 milioni di pezzi, 175 milioni delle quali chirurgiche, 50 milioni di tessuti lavabili. Leclerc può contare su 170 milioni di maschere, Intermarché su 90 milioni, 100 milioni Lidl, che, solo ieri mattina, ha venduto 5 milioni di maschere monouso nei suoi supermercati. Situazione analoga per Monoprix e Carrefour che possono contare su uno stock di 10 milioni. Non si è ancora sopita la polemica su quando siano giunti in Francia questi quantitativi di mascherine, che fino ad alcuni giorni fa erano requisite dallo Stato.



Nel Principato di Monaco ha riaperto ieri mattina il Palazzo di Giustizia, la cui attività era cessata lo scorso 16 marzo. L’obiettivo è duplice: garantire un ritorno graduale alla normale attività giudiziaria e mettere in atto misure e procedure operative per prevenire la diffusione del virus.

Il palazzo di Giustizia osserverà il seguente orario:

Dalle 9:00 alle 16:00 per professionisti della giustizia;

Dalle 14 alle 16 per il pubblico.

Sono previsti due distinti accessi uno per giudici, avvocati e personale e l'altro per il pubblico e sono state previste misure di sanificazione e di salvaguardia. All’interno del Palazzo e nelle aule è imposto il distanziamento fisico fra le persone.

Al fine di limitare l’accesso, gli scambi di atti saranno per lo più smaterializzati con invio mediante posta certificata e salvataggio quotidiano dei dati e loro archiviazione con sistemi di massima sicurezza e riservatezza. Le udienze, peraltro, nella loro maggior parte, saranno rinviate ad un periodo successivo alla pausa estiva.





Pochi giorni e partirà la fase due, ma a Nizza si lavora di gran lena per creare delle piste ciclabili che aiutino a supplire all’utilizzo dei mezzi pubblici, creando quel necessario distanziamento personale che è indispensabile per evitare una ripresa dell’infezione.

Una delle prime strade a modificare il proprio assetto è stata Boulevard Gambetta, nel cuore di Nizza: una grande corsia gialla è stata disegnata a centro strada ed è riservata alle biciclette, mentre due corsie laterali saranno riservate alle automobili. Oggi è in programma, proprio in Boulevard Gambetta, una conferenza stampa del Sindaco di Nizza, Christian Estrosi, che illustrerà il piano dei trasporti cittadini. Una vera rivoluzione che dovrebbe vedere il potenziamento delle aree destinate alle biciclette ed anche la chiusura al traffico di alcune strade oltre alla creazione di sistemi per assicurare l’utilizzo in piena sicurezza del trasporto pubblico.

L’obiettivo è quello di creare sistemi di trasporto alternativi che siano da supporto a quelli pubblici nel primo periodo di ripresa delle attività dopo i mesi di confinamento.

Ieri sera sono stati resi noti alcuni dati relativi all’epidemia e altri sono stati oggetto di una conferenza stampa.

Dal 21 gennaio 2020, 132.967 casi di COVID-19 sono stati accertati (+ 1.104 nuovi casi rispetto al 4 maggio), comprensivi di 25.531 decessi (+ 330 rispetto a ieri, di cui + 244 in ospedale), comprensivi dei deceduti nelle case di riposo che sono 12.769. Nelle case di riposo i casi positivi sono 71.692.

Il bollettino della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur informa che numero delle persone infettate dal coronavirus Covid 19, alla data del 5 maggio, è di 15.208 (+ 81 rispetto al giorno precedente). Resi noti i numeri dei ricoverati in ospedale che sono 1.395 (-68) di cui 210 (- 12) in rianimazione. Il totale dei morti, in ospedale, nella regione è salito a 746 (+ 14).

Nel Dipartimento delle Alpi Marittime, alla data del 5 maggio le persone ricoverate in ospedale sono 203 di cui 26 in rianimazione. Le persone decedute, in ospedale, sono 148 e quelle dimesse 497.

Sempre nel Dipartimento delle Alpi Marittime i “positivi” nelle case di riposo sono 340 e ospedalizzati 94. I decessi di ospiti delle case di riposo sono stati 97 (dei quali 63 nelle strutture e 34 negli ospedali).

Nel Principato di Monaco sono zero i nuovi casi, il totale delle persone positive al Covid-19 é così di 95 delle quali 81 guarite. Le persone ricoverate in ospedale 1 delle quali 1 in rianimazione. Il numero dei deceduti è di 3.