Nizza, come cambia la città (Foto)

Nizza, come si presenterà il Quai des Etats Unis lunedì prossimo

Tante novità lungo le strade di Nizza e altre si aggiungeranno fra maggio e giugno. In poche settimane verranno creati 65 chilometri di nuove piste ciclabili che si aggiungeranno a quelle già esistenti per agevolare al massimo gli spostamenti cittadini evitando l’uso dei veicoli e limitando anche quello dei mezzi pubblici. Il piano prevede che, entro la settimana, siano predisposti 12 nuovi chilometri di piaste ciclabili, 30 entro fine maggio e 65 entro il mese di giugno.

E’ attesa l’autorizzazione da parte del Prefetto a modificare l’assetto della 6202 e della 6202 bis per creare piste ciclabili che agevolino quanti lavorano nell’area industriale di Carros.

Tra le novità, come mostra l’immagine a corredo di questo articolo , il Quai des Etats Unis che diventerà a senso unico, in direzione dell’aeroporto, per fare posto a due bande laterali riservate alle biciclette.



Questo le piste ciclabili create in previsione dell’11 maggio

Boulevard Gambetta (dalla Promenade des Anglais fino all’Avenue Thiers) (1600 metri);

Avenue Thiers (800 metri)

Quai des Etats-Unis (2500 metri), senso unico Est – Ovest;

Avenue Gallieni (500 metri);

Gli accessi alla Place De Lattre de Tassigny;

Boulevard de la Madeleine su 4000 metri.



L’intero piano delle nuove aree ciclabili è inserito al fondo di questo articolo assieme con alcune immagini.



Modifiche anche nei trasporti pubblici: sui tram si salirà dalla porta posta a metà e si scenderà da quelle alle estremità, mantenendo le distanze di sicurezza. La circolazione dei tram sarà potenziata così da assicurare un passaggio ogni 4 o 5 minuti rispetto ai 10 attuali.