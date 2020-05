Dalla musica al cinema, dalle visite guidate alle mostre: Nizza s’invita a casa nostra

“La cultura s’invita a casa vostra!”, con questo slogan i servizi culturali di Nizza aprono una nuova pagina nella vita di quanti decidono di dedicare al sapere, alla conoscenza, allo spettacolo, alle mostre, alla cultura, alla musica qualche ora della propria giornata da trascorrere rigorosamente chiusi in casa.



Collegandosi al sito internet http://cultivez-vous.nice.fr si apre un mondo fatto di concerti, balletti, tour del patrimonio, conferenze, film ed esposizioni.



Un’opportunità in più. Di fronte alle misure di contenimento per arginare la pandemia di Covid-19, la città di Nizza, con la finalità di conservare i legami sociali e perseguire la sua missione di diffusione della cultura, offre a tutti l'opportunità di accedere a contenuti culturali su Internet.

Non meno di venti programmi online elaborati dai servizi municipali sono accessibili all'indirizzo: http://cultivez-vous.nice.fr

Sono in programma molti film, concerti, balletti, visite a luoghi storici, visite alle mostre e persino conferenze.



Figure Libre

Venerdì 8 maggio: L’Eternel Printemps propose un voyage au cœur de la Côte d’Azur des années 1930.

Sabato 9 maggio: Musique Club, Un duo à découvrir- Aurore Illien (voix professeur au Conservatoire de Nice) et Julien Letemplier (guitare - voix)

Domenica 10 maggio: programmation de la direction du Théâtre National de Nice



Pépites sonores

Mémoire Chanson Française:

Joséphine Baker: J’ai deux amours, disque: 78 t.

Tino Rossi: Le Roi d'Ys Aubade

Rina Ketty: Sombreros et mantilles



Voix d’acteurs

Sacha Guitry et sa compagne Yvonne Printemps dans "J'ai deux amants"





Conférences





“Ainsi va le monde…”

“L’amour selon Roland Barthes”



Patrimoine

Visite 3D du couvent des Franciscains de Nice au XVIIe siècle



Spectacles





“Niki et Jean”

“Ta peau comme le Ciel” par la compagnie Antipodes

Concert Friedrich GULDA

Concerto pour violoncelle et orchestre à vents

Violoncelle Thierry Trinari

Direction musicale György G. Ráth Orchestre Philharmonique de Nice

Jeune Public

Les quatre hiboux et rêve 2

Dis Romain, ils faisaient comment les Romains ?



Expositions

Yves Klein, le maître du bleu

Visite privée du musée d’Archéologie



Cinéma

Per tutti

She hate me de Spike Lee (2004-2h18)

Le Corbeau d’Henri-Georges Clouzot (1943-1h31)

O’Brother de Joel Coen (2000-1h48)

Brève histoire d’amour de Krzysztof Kieslowski (1988-1h24)

Les Filles d’Avril de Michel Franco (2017-1h38)

Valeria est enceinte et amoureuse. A seulement 17 ans, elle a décidé avec son petit ami de

Jeux interdits de René Clément (1952-1h26)

Amen de Costa Gavras (2002-2h29)



Per i ragazzi

Le Mystère des Pingouins de Hiroyasu Ishida (2019-1h48)

Zazie dans le métro de Louis Malle (1960-1h29)

Mia et le Migou de Jacques-Rémy Girerd (2008-1h28)