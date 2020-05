Monaco Solar & Energy Boat Challenge sarà solo on line dal 30 giugno al 4 luglio

Il Monaco Solar & Energy Boat Challenge cambia formato per la prima volta dalla sua creazione nel 2014 e diventa on line dal 30 giugno al 4 luglio.

Bernard d'Alessandri, segretario generale dell'YCM ha commentato "L'attuale situazione incerta non consente di ospitare un classico evento che accoglie il pubblico. L'anno scorso abbiamo avuto quasi 1.000 visitatori al Village e 350 partecipanti . Abbiamo dovuto trovare una soluzione per mantenere la concorrenza senza derogare alle prerogative sanitarie ".

Organizzato dallo Yacht Club di Monaco insieme alla Fondazione Prince Albert II e all'International Motor Boating Union, questo evento unico al mondo è stato per sette anni come l'evento edicato a motori emissioni zero che riunisce ricercatori, accademici, futuri ingegneri, inventori e professionisti della nautica e dell'energia. Tutti condividono un'ambizione comune: sviluppare sistemi di propulsione alternativi per costruire lo yachting di domani.

Info su www.mcsebc.org