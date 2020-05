Nizza, è rivoluzione nel sistema dei trasporti

Profondi cambiamenti a Nizza nel sistema dei trasporti a partire da domani.

Trasporti in comune

Attualmente sono attivi al 40% delle proprie normali potenzialità che saranno elevate da domani al 75%, mentre le linee 1 e 2 del tram avranno una frequenza intorno ai 4 minuti e la Linea 3 intorno ai 3° minuti.

L’obiettivo è tornare al 100% dell’offerta entro fine maggio. Secondo un’indagine circa il 50% dei lavoratori ha confermato la propria determinazione ad utilizzare il sistema dei trasporti pubblici. Per questa ragione il comune di Nizza ha chiesto al mondo imprenditoriale di agevolare il telelavoro e di modificare le modalità di accesso ai luoghi di lavoro. Le fotografie che pubblichiamo a corredo di questo articolo si riferiscono alla Ligne 3 del tram e sono state scattate da Patrizia Gallo Radaelli.

Piste ciclabili

I tre grandi assi cittadini (Maréchal Joffre, Victor Hugo, Promenade des Anglais) saranno collegati attraverso nuove piste ciclabili. In particolare:

Boulevard Gambetta (dalla Promenade des Anglais all’Avenue Thiers) (1600m),

Avenue Thiers (800 m)

Quai des Etats-Unis (2500 m)

Avenue Gallieni (500m)

Accès à la place De Lattre de Tassigny

Boulevard de la Madeleine sur 4000 m

Entro fine maggio la rete ciclabile sarà ulteriormente potenziata con:

Parte alta di Boulevard Gambetta

Rue Maccarani

Asse Durante – Villeneuve – Trachel – Binet

Asse Raynaud – Théodore de Banville

Una pista su Pierre Sola et une sull’esplanade de Lattre de Tassigny

Un collegamento verso l’Ariane lungo il Paillon

Un collegamento verso Carros sulla RM 6202 o la RM6202bis fino a Pont Charles Albert

Agevolazioni per l’acquisto di biciclette e per il loro utilizzo

Misure saranno adottate per agevolare l’acquisto di biciclette, anche elettricamente assistite, da parte degli abitanti della Métropole mediante il riconoscimento di un contributo fino a 100 euro e non superiore, comunque, al 50% del costo della bicicletta. Un contributo di 200 euro sarà riconosciuto per l’acquisto di una bicicletta assistita (contributo erogato sulla base del reddito).

L’utilizzo dei velobleus e dei e-velobleus sarà gratuita (pere un utilizzo fino a 2 ore) fino al 1° luglio.

Anche i Cityscoot elettrici saranno gratuiti fino a 3° minuti per tutti.