Da lunedì 11 maggio i parcheggi del Principato di Monaco saranno a tariffe speciali, ecco quali

Tariffa speciale nella maggior parte dei parcheggi pubblici nel Principato

da lunedì 11 maggio al fine di tener conto della ripresa graduale dell'attività e della riapertura scaglionata delle scuole.

Per gli utenti giornalieri non muniti di abbonamenti è di 3,50 euro per 3

ore invece di 6 euro a tariffa normale. Inoltre il prezzo è fissato a 5 euro per il

giorno intero. Per beneficiare di questo prezzo occorre prendere il biglietto e non usare caerte prepagate.

Questo prezzo verrà applicato a tutti i parcheggi pubblici del Principato di

con l'eccezione di:

• Parcheggi del Princess Grace Hospital Center e Ostenda per mantenere

le fasce orarie libere necessarie per parcheggiare i pazienti nel

ripresa delle attività mediche;

• Parcheggio presso il centro commerciale Fontvieille e Place d'Armes per

mantenere le ore libere necessarie per il parcheggio dei clienti delle

imprese;

• Parcheggi Saint-Laurent, Carmes, Oliviers e Bellevue per preservare il parcheggio dei genitori delle scuole

• Parcheggio dell'abbazia collegato alla sua bassa capacità.

Questa misura si applicherà inizialmente fino al 15 giugno 2020 e la sua revoca dipenderà dall'evoluzione della situazione sanitaria e dal progresso del

ripresa graduale delle attività.

Ricordiamo che per gli italiani non residenti è possibile andare nel Principato di Monaco sono per fondati motivi di lavoro.